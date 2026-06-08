한화에어로 폭발 희생자들 눈물의 발인

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사망자 5명 중 3명 차례대로 영면

경찰·노동 당국, 압수물 분석 진행

세줄 요약 대전 한화에어로 폭발 희생자 3명 발인 엄수

유족들 영정 앞 오열, 동료와 임직원 배웅

경찰·노동당국 압수수색 뒤 원인 조사

2026-06-08 10면

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지난 1일 발생한 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고로 숨진 희생자들이 영면에 들었다.7일 대전 유성구 유성선병원 장례식장에서는 이번 폭발 참사로 숨진 희생자 5명 중 3명의 발인식이 잇따라 엄수됐다.장례식에서 굳은 얼굴로 고개조차 들지 못했던 유족들은 운구차로 옮겨지는 고인의 영정을 보고 눈물을 터트렸다. 한 유가족은 출발 준비를 마친 운구차를 계속해서 두드리며 “이렇게 가면 어떻게 하느냐”, “또다시 언제 보나”라며 오열했다.여승주 한화 부회장을 비롯해 손재일 대표이사 등 한화에어로스페이스 임직원들은 고인의 마지막 길을 배웅했다. 고인의 동료들은 운구차가 이동하는 마지막 순간에 다다르자 끝내 참아왔던 눈물을 훔치며 북받치는 감정을 숨기지 못했다.고인들은 한화에어로스페이스 대전사업장 세척공실에서 함께 일했던 근로자들이다. 전날에는 희생자 5명 중 1명의 발인이 진행됐고, 나머지 사망자 1명은 8일 다른 지역에서 발인을 한다.앞서 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 지난 1일 폭발 사고가 발생해 5명이 숨지고 2명이 다쳤다.경찰과 노동 당국은 지난 4일 서울 본사와 대전사업장 등에 대한 압수수색을 벌여 손 대표와 가재웅 대전사업장장 등 6명의 휴대전화를 압수해 디지털 포렌식 분석을 진행 중이다. 서류 및 전자정보 5400여점 등도 압수했다. 경찰과 노동 당국은 압수물 분석을 통해 정확한 폭발 원인과 작업 당시 안전 조치가 충분했는지 등을 규명할 계획이다.김지예 기자