“갑질 당해도 10명 중 7명 침묵”…女소방관 죽음이 깨운 ‘침묵의 조직’ [강 기자의 세종실록]

소방청, ‘소방 조직문화 쇄신 종합 대책’ 발표

이미지 확대 ‘갑질’에 극단 선택 女소방관 사건 무혐의 결론에…국조실, 광주소방 등 17명 징계 요구 지난해 10월 광주 광산소방서 소속 28세 여성 소방교가 상급자의 과도한 회식·음주 강요, 성적 수치심을 유발하는 언행, 직장 내 괴롭힘을 호소하다 스스로 목숨을 끊었다. 국무조정실은 소방서 자체 감찰인 ‘무혐의’ 결론을 뒤집고 대규모 직접 조사를 벌여 소방청 2명, 광주소방안전본부 6명, 광산소방서 9명 등 17명에 대해 징계를 요구하는 결과를 발표했다. 소방청은 지난 6월 26일 본청 감사담당관을 전격 교체하고 광주소방 감찰 라인과 관련자를 직무 배제·대기발령 조치한다고 밝혔다. 사진은 관련 사건 인공지능 생성 이미지.

이미지 확대 소방 조직문화 쇄신 종합대책 발표 김재홍 소방청 차장 직무대리가 지난 21일 세종시 정부세종청사에서 소방 조직문화 쇄신 종합대책을 발표하고 있다. 지난해 여성 소방관 사망사건을 계기로 조직 쇄신에 나서고 있는 소방청은 설문조사와 익명 제보 등을 토대로 이번 대책을 마련했다. 대책에는 감찰 강화와 익명 제보·신고자 보호 시스템 마련, 조직문화 개선 방안 등이 담겼다. 연합뉴스

이미지 확대 ‘갑질’에 극단 선택 女소방관 사건 무혐의 결론에… 국조실, 광주소방 등 17명 징계 요구 지난해 10월 광주 광산소방서 소속 28세 여성 소방교가 상급자의 과도한 회식·음주 강요, 성적 수치심을 유발하는 언행, 직장 내 괴롭힘을 호소하다 스스로 목숨을 끊었다. 국무조정실은 소방서 자체 감찰인 ‘무혐의’ 결론을 뒤집고 대규모 직접 조사를 벌여 소방청 2명, 광주소방안전본부 6명, 광산소방서 9명 등 17명에 대해 징계를 요구하는 결과를 발표했다. 소방청은 지난 26일 본청 감사담당관을 전격 교체하고 광주소방 감찰 라인과 관련자를 직무 배제·대기발령 조치한다고 밝혔다. 사진은 관련 사건 인공지능 생성 이미지.

이미지 확대 지난 7월 실시한 전국 소방공무원 6만 6000명 대상 조직 문화 진단 조사 결과 사적이익 요구, 부당한 음주문화, 비인격적 대우를 받은 소방관 70% 안팎이 업무·인사상 불이익 우려, ‘달라지지 않을 것 같다’ 등의 이유로 “아무 말 못함”이라고 응답했다. 소방청 제공

이미지 확대 소방청, 조직문화 쇄신 대책 발표 김재홍 소방청 차장 직무대리(왼쪽 세번째)가 지난 21일 세종시 정부세종청사에서 소방 조직문화 쇄신 종합대책을 발표하기에 앞서 인사하고 있다. 지난해 여성 소방관 사망사건을 계기로 조직 쇄신에 나서고 있는 소방청은 설문조사와 익명 제보 등을 토대로 이번 대책을 마련했다. 대책에는 감찰 강화와 익명 제보·신고자 보호 시스템 마련, 조직문화 개선 방안 등이 담겼다. 연합뉴스

이미지 확대 지난 7월 6만 6000명 전국 소방공무원을 대상으로 실시한 소방 조직 문화 진단에서 드러난 피해 형태 유형. 소빙청 제공.

이미지 확대 기록적 폭염 속 화재 진압 기록적인 폭염이 이어지고 있는 지난달 5일 오전 서울 은평구 서울소방학교에서 열린 2026 서울시 통합방위회의에서 소방대원들이 화재 진압 시연을 하고 있다. 기사 내용과 직접 관련 없음. 이지훈 기자

이미지 확대 소방 조직문화 쇄신 종합대책 발표 김재홍 소방청 차장 직무대리가 21일 세종시 정부세종청사에서 소방 조직문화 쇄신 종합대책을 발표하고 있다. 지난해 여성 소방관 사망사건을 계기로 조직 쇄신에 나서고 있는 소방청은 설문조사와 익명 제보 등을 토대로 이번 대책을 마련했다. 대책에는 감찰 강화와 익명 제보·신고자 보호 시스템 마련, 조직문화 개선 방안 등이 담겼다. 연합뉴스

이미지 확대 소방 조직문하 쇄신 종합대책 주요내용. 소방청 제공

이미지 확대 지난 7월 실시한 소방 조직문화 진단 조사 결과, 소방관 2500명 이상이 사적이익 요구(785명), 부당한 음주문화(686명), 비인격적 대우(1036명) 등의 부조리를 경험했다고 응답했다. 소방청 제공

이미지 확대 소방 조직문화 쇄신 종합대책 발표 김재홍 소방청 차장 직무대리가 지난 21일 세종시 정부세종청사에서 소방 조직문화 쇄신 종합대책을 발표하고 있다. 지난해 여성 소방관 사망사건을 계기로 조직 쇄신에 나서고 있는 소방청은 설문조사와 익명 제보 등을 토대로 이번 대책을 마련했다. 대책에는 감찰 강화와 익명 제보·신고자 보호 시스템 마련, 조직문화 개선 방안 등이 담겼다. 연합뉴스

이미지 확대 119 구급차와 구급대원. 해당 기사와 직접적 관련 없는 자료사진..

서울신문DB

이미지 확대 지난 7월 조사한 소방 조직문화 진단에서 부조리를 경험했다는 응답자 중 여성과 6~10년차 실무급 소방관들이 부당한 음주문화, 사적이익 요구, 비인격적 대우 등 부조리에 대한 경험치 응답이 더 높게 나왔다. 소방청 제공

이미지 확대 지난 7월 조사한 소방 조직문화 진단에서 부조리를 경험했다는 응답자 10명 중 7명이 ‘아무 말 못함’이라는 침묵 대응을 택했다. 여성과 6~10년차 실무급 소방관들이 부당한 음주문화, 사적이익 요구, 비인격적 대우 등 부조리에 대한 경험치 응답이 더 높게 나왔다. 소방청 통계·AI생성이미지

이미지 확대 강기자의 세종실록

‘강 기자의 세종실록’은 대한민국 행정의 수도 세종시에서 생산되는 정부 정책과 관가에서 일어나는 모든 일을 생생하게 보도하는 코너입니다. 세종시에 포진한 각 정부부처가 내놓는 모든 정책이 역사의 한 페이지로 남고, 오늘의 행정이 내일의 역사가 된다는 관점으로 ‘세종 현대사(現代史)’를 기록하겠습니다.

세줄 요약 광주 여성 소방관 사망으로 조직문화 문제 부각

부조리 경험자 70% 안팎이 침묵, 공식 제보는 미미

소방청, 교차감찰·익명신고 확대 등 쇄신안 발표

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“서장·과장 옆에 앉아라.” “오빠라고 불러라.”지난해 10월 광주 광산소방서에서 근무하던 20대 여성 소방관이 스스로 목숨을 끊었습니다. 고인은 생전 원치 않는 회식과 음주, 상급자 옆자리 착석 등을 강요받았습니다. 국무조정실 조사 결과 2024년 7월부터 15개월 동안 참석한 술자리만 24차례였습니다. 일부 회식은 나이트클럽과 노래방 등에서 심야까지 이어졌습니다.더 큰 문제는 그다음이었습니다. 유족이 직장 내 갑질 의혹을 제기하며 감찰을 요구했지만 광산소방서는 형식적인 사실관계 확인을 거쳐 ‘특이사항 없음’으로 종결했습니다. 갑질 가해자로 확인된 부서장이 감찰부서장으로 사실상 ‘셀프 조사’를 한 사실도 정부 조사에서 드러났습니다. 광주소방안전본부와 소방청 본청 역시 감찰 요구에 제대로 대응하지 못했습니다. 결국 국무조정실은 광산소방서 9명과 광주소방안전본부 6명, 소방청 2명 등 17명에 대한 문책을 요구했습니다.한 사람의 죽음은 약 6만 6000명이 근무하는 소방 조직 전체를 들여다보는 계기가 됐습니다. 소방청은 지난 6월 감사담당관을 교체하고 광주 사건 관련 감찰 라인을 직무에서 배제한 뒤 조직문화 혁신 태스크포스(TF)를 출범시켰습니다. 7월에는 전 직원을 대상으로 조직문화 실태를 조사했습니다.결과는 ‘광주만의 문제’로 치부하기 어려웠습니다.설문에는 전국 소방공무원 6만 5973명 가운데 1만 6111명, 24.4%가 참여했습니다.는 응답이 세 유형 모두안팎이었습니다. 부당한 음주 문화 경험자 응답에서 “아무 말 못했다”(72.8%·533명)는 비율이 가장 높았습니다. 부조리 행위는 팀장(38.8%)·과장급 이상(29.7%) 등 60% 이상이 수직적 관계에서 발생했지만 비인격적 대우는 동료·선후배(35.7%) 등 수평적 관계에서도 높게 나타났습니다.‘사적 이익 요구 경험을 당했다’고 응답(785명)한 5명 중 1명은 출퇴근 픽업·개인 용무 대리처리·사적 일정 동원 등을 ‘매주’ 경험한다고 답했습니다. 부당한 음주 문화를 경험한 686명은 회식 참여를 강요받거나 과도한 음주 권유, 상급자 옆자리 앉으라는 자리 배치 강요, 심지어 비용을 부당하게 전가 당하는 일도 겪었다고 답했습니다.200명 이상이 외모·신체 비하 경험을 털어놨고 욕설·폭언, 모욕·조롱, 공개 망신·면박 등 비인격적 대우를 경험한 소방관도 1000명이 넘었습니다. 그러나왜 입을 닫았을까요.이라는 체념이 컸습니다. 실제 ‘직접 문제 제기’를 했음에도 사과 없이 반복되거나 사과 후에도 같은 행위가 반복된 경우가 41.3~43.9%로 나타났습니다. 16개 조사 문항 가운데. 징계의 공정성과 부조리를 방조한 상급자에 대한 책임 조치도 낮은 평가를 받았습니다.특히 여성과 6~10년 차 직원은 부조리 경험률이 높은 반면 제도에 대한 신뢰는 낮았습니다. 특히가까이 많았고달했습니다. 실무의 중추 역할을 하면서도 발언권이 약한 중간 연차가 부당한 요구에 집중적으로 노출된 셈입니다.소방청은 이를 개인의 대처 능력 문제가 아닌 ‘’으로 진단했습니다.소방청이 지난 21일 정부세종청사에서 브리핑한 ‘소방 조직문화 쇄신 종합대책’은 이 침묵의 구조를 깨는 데 초점을 맞췄습니다. 최용철 소방청장은 “이번 대책은 부조리를 개인간 문제가 아닌 바로잡는 체계가 제대로 작동하지 않는 ‘구조의 문제’로 보고 마련했다”며 “구성원이 불이익을 받지 않고 의견을 제기하는 환경을 만드는 것에서부터 조직 문화 쇄신을 시작하겠다”고 말했습니다.이와 관련해 소방청은등 4대 전략과 10개 추진과제를 내놓았습니다.첫 번째 수술 대상은 ‘지역 온정주의’입니다.소방 조직은 지역 단위로 오랫동안 근무하는 특성상 지휘관이 한 지역에서 장기간 근무하면 연고와 인맥이 쌓이게 됩니다. 소방청은 이런 구조가 비위 발생 때 감찰이나 징계를 온정적으로 처리하게 만드는 요인이 될 수 있다고 판단했습니다.이에합니다. 지난 17일 국회 본회의를 통과한 소방공무원법 개정에 따라 소방청과 시도뿐 아니라 시도와 시도 사이에도 전보·파견이 가능해집니다. 시도지사의 인사권은 유지하되 비위로 징계를 받는 등 특별한 사안에는 소방청장이 다른 시도로 전보할 수 있는 길도 열었습니다.연말까지 하위법령을 고친 뒤 내년 초 인사교류 신청을 받아 인력풀을 구성할 계획입니다. 현재 시도 소속 소방정은 394명, 소방준감은 18명입니다.다만 ‘사고를 친 지휘관을 다른 지역으로 쫓아낸다’는 의미는 아닙니다. 소방청은 “모든 지휘관의 잘못을 이 방식으로 해결하겠다는 것이 아니다”라며 특정 지역에 고질적인 문제가 있을 때 외부의 전문 지휘관을 투입해 문제를 해결할 수 있도록 선택지를 만드는 것이라고 설명했습니다.윤강열 소방청 운영지원과장은 “시도 간 인사교류가 안 되다 보니 아무리 사고를 쳐도 (문제자의) 전보 범위가 그 지역을 벗어나지 않아 타사 지휘관을 활용해 긴장을 높이고자 한다”고 말했습니다.현재 16개 시도 가운데 13개 시도에서는 소방정이 소방준감으로 자체 승진할 기회가 없습니다. 소방감 계급이 있는 곳도 서울·경기·부산 세 곳뿐입니다.앞으로는 각 시도지사의 추천을 받은 소방정을 전국 단위로 통합해 소방준감 승진자를 선발합니다. 소방준감에서 소방감으로 승진할 때도 통합 선발 방식을 적용합니다. 지금까지 중앙에서 소방정이 소방준감으로 승진할 때 서울이나 부산 등에서 근무하는 일선 소방서장은 심사 대상이 아니었지만 앞으로는 전국 어디에서 근무하든 역량을 인정받으면 고위직으로 진출할 수 있게 하겠다는 취지입니다.승진 후보자에게는 고위공무원단식 역량평가도 도입합니다. 전략적 사고와 성과뿐 아니라 의사소통, 이해관계 조정 등 ‘관계 역량’도 평가합니다. 소방정 관리자 교육은 현재 24주에서 내년부터 6개월로 늘리고 평가 결과를 인사자료로 활용합니다.두 번째 칼날은 감찰을 향합니다.광산소방서 사건에서는 갑질 의혹 자체뿐 아니라 이를 걸러냈어야 할 감찰 시스템이 제대로 작동하지 않았다는 사실이 드러났습니다. 이에 소방청은 지난 7월 26명 규모의 중앙특별감찰단을 꾸렸습니다. 앞으로 권역별 교차감찰을 실시해는 것입니다.특히 비위 대상자가 소방령 이상이거나합니다. 시도 자체 감찰만으로 공정성을 확보하기 어렵다고 판단되는 사건도 시도 소방본부장이 요청하면 소방청이 넘겨받습니다.전문성도 보강합니다.하고할 수 있도록 합니다. 피해자가 요청하면 외부 전문기관에 조사를 맡길지도 감찰처분심의회가 판단합니다.합니다.‘갑질’을 직접 한 사람만 처벌하는 데서도 벗어납니다.을 묻고 소방청 감찰관이 시도의 징계양정 심의에 참여해 같은 비위인데도 지역에 따라 징계 수위가 달라지는 문제를 줄일 방침입니다.세 번째는 신고자가 “말한 다음”을 걱정하지 않도록 만드는 것입니다.일부 시도에는 외부 전문 익명제보시스템이 없고, 소방 전용이 아닌 시도청 시스템을 함께 사용하는 곳도 있습니다. 앞으로합니다. 접속 기록(인터넷 프로토콜·IP)이 남지 않는 등 신원을 보호하는 기술적 방식도 직원들에게 구체적으로 알려 ‘신고하면 추적당할 수 있다’는 불신을 줄일 계획입니다.특히 신고를 이유로 인사상 불이익을 주는 행위를 전면 차단합니다.으로 삼습니다. 조사 과정에서 피해자와 관련자가 마주치지 않도록 동선을 분리한 독립 조사공간을 만들고 참고인의 보안서약서 작성도 의무화합니다.지난달에 신설한 소방 사법권익담당관을 중심으로 ‘언어 감수성 가이드라인’ 등을 배포하는 등 양성평등 정책을 추진하고 성희롱·성폭력 예방 지침을 전면 개정할 예정입니다.교육도 한 번 듣고 끝내는 방식에서 벗어납니다. 신임부터 재직자, 관리자까지 이어지는 생애주기형 예방교육으로 전환하고 중앙소방학교에는 감찰관 전문교육 과정을 신설합니다. 전 직원에게 직무 현장의 주의·금지행위 가이드라인도 배포합니다.조직문화가 바뀌었는지도 매년 확인합니다.해 올해 조사 결과를 기준선으로 삼고, 감찰·제보 관련 부정적 응답이 높거나합니다.사실 지난달 소방 조직문화 진단 조사에서 창원(49.7%)·경남(40.4%)·세종(38.0%) 등은 참여율이 높았던 반면 서울(6.9%)·충북(13.7%)·대구(15.6%)는 20%에도 미치지 못했습니다. 참여율이 낮은 시도본부의 실태가 충분히 반영되지 않았을 가능성을 고려하면 실제 부조리 사례는 조사 결과보다 더 많을 수도 있습니다.일부 조직에서는 기관장을 의식해 조직 평가가 나빠질 것을 우려하거나 구성원 스스로 참여를 꺼렸을 가능성도 배제하기 어렵습니다. 낮은 참여율 자체가 조직문화에 대한 불신이나 위축에서 비롯된 것은 아닌지 살펴볼 필요도 있습니다. 앞으로 조직문화 진단의 참여율과 신뢰도를 함께 끌어올릴 수 있는 보다 정밀한 조사 설계와 운용이 필요한 대목입니다.광산소방서 사건에서 가장 뼈아픈 대목은 피해자가 겪은 부조리만이 아니었습니다. 문제를 알리고 바로잡을 기회가 있었는데도 조직의 자정 시스템이 제대로 작동하지 않았다는 점입니다. 전국 조사에서 소방관 10명 중 7명가량이 부조리를 겪고도 침묵했다는 결과는 그 문제가 한 소방서에 국한되지 않을 가능성을 보여줬습니다. 소방청은 이번 대책의 목표를 이렇게 설명했습니다.“말할 수 있는 조직, 말한 것이 확인되는 조직, 확인된 것이 바로잡히는 조직.”고 소방청은 거듭 강조합니다. 지극히 당연한 말입니다.결국 이번 쇄신안의 성패도 여기에 달려 있겠죠. 새로운 신고 창구와 감찰 조직을 몇 개 더 만드는 것을 넘어, 문제를 제기한 소방관이 실제로 “”고 느낄 수 있느냐가 가장 중요할 변화일 것입니다. 내년에 있을 차기 소방 조직문화 진단에서 소방 조직이 얼마나 변화했을지 결과를 지켜보겠습니다.세종 강주리 기자