아이유·이종석, 4년 열애 끝 결별…“좋은 동료로 남기로”

세줄 요약 공개 연애 4년 만에 결별 소식 전해짐

양측 소속사, 좋은 동료로 남기로 발표

2012년 인연, 2022년 연인 발전 이력

이미지 확대 배우 이종석과 가수 겸 배우 아이유. 뉴스1 자료사진

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가수 겸 배우 아이유(본명 이지은·33)와 배우 이종석(37)이 공개 연애 4년 만에 결별했다.10일 디스패치는 “두 사람이 최근에 헤어졌다. 좋은 선후배로 남기로 했다”고 보도했다.아이유 소속사 EDAM엔터테인먼트 측은 “두 사람이 결별했다”고 인정했으며 이종석 소속사 에이스팩토리도 “좋은 동료로 남기로 했다”고 전했다.아이유와 이종석은 2012년 SBS 음악 방송 ‘생방송 인기가요’ MC로 처음 인연을 맺었다. 연예계 동료로 지내던 두 사람은 2022년 연인으로 발전했다. 열애 인정 2개월 전에는 아이유가 이종석의 동생 결혼식에 참석해 축가를 불렀다.이종석은 ‘MBC 연기대상’에서 드라마 ‘빅마우스’로 대상을 받은 뒤 “항상 그렇게 멋지게 있어 줘서 고맙고 내가 아주 오랫동안 많이 좋아했다고 전하고 싶다”며 아이유를 향한 애정을 당당하게 드러내기도 했다.두 사람은 종종 결별설이 불거지기도 했으나, 아이유의 콘서트에 이종석이 참석한 모습이 포착되면서 애정 전선에 아무런 문제가 없다는 것을 직접 증명하기도 했다.한편 아이유는 2008년 가수로 데뷔해 ‘좋은 날’, ‘너랑 나’, ‘밤편지’ 등 많은 히트곡을 내며 톱가수 반열에 올랐다. 이어 드라마에도 진출해 ‘나의 아저씨’, ‘폭싹 속았수다’ 등에 출연하며 배우로도 왕성하게 활동 중이다. 현재 MBC ‘21세기 대군부인’ 촬영을 마친 뒤 새 앨범 준비에 집중하고 있다. 오는 9월 고양종합운동장 주경기장에서 콘서트도 가질 예정이다.2005년 모델로 데뷔한 이종석은 2010년 ‘검사 프린세스’를 시작으로 연기를 시작했다. 이후 ‘시크릿 가든’, ‘너의 목소리가 들려’, ‘피노키오’ 등 다양한 작품에서 활약했으며 디즈니+ ‘재혼 황후’ 공개를 앞두고 있다.김민지 기자