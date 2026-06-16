“한국 갈 의미 없다”던 유승준, 태극마크 유니폼 입고 韓축구 응원

세줄 요약 태극마크 유니폼 입고 대표팀 응원 영상 공개

체코전 동점·역전골에 자리에서 일어나 환호

대한민국 응원 의지 재차 강조

이미지 확대 2026 북중미 월드컵 대한민국과 체코전을 시청하는 한국계 미국인 가수 유승준(미국명 스티브 유). 2026.6.12. 유튜브

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병역 기피 논란으로 20년 넘게 한국 입국이 제한된 한국계 미국인 가수 유승준(미국명 스티브 유)씨가 대한민국 축구 국가대표팀을 응원하는 영상을 공개했다.유씨는 12일 자신의 유튜브 채널에 2026 북중미 월드컵 대한민국과 체코전을 시청하는 쇼츠 영상을 올렸다.영상 속 그는 대한민국 대표팀 유니폼을 입고 경기를 지켜봤으며, 황인범의 동점 골과 오현규의 역전 결승 골이 터지자 자리에서 일어나 환호했다.그는 영상 설명란에 “살면서 많은 일이 있었지만 한 가지는 변하지 않았다”며 “그 누가 뭐래도 나는 대한민국을 응원한다”고 적었다.앞서 유씨는 지난 4일 유튜브 영상을 통해 한국 입국 문제와 관련한 입장을 밝힌 바 있다. 그는 “지금은 한국에 들어가는 게 큰 의미가 없다”며 사실상 입국 포기를 시사했다.유씨는 오는 7월 주로스앤젤레스(LA) 총영사를 상대로 낸 사증(비자) 발급 거부 처분 취소 소송 항소심 첫 변론기일을 앞두고 있다. 지난해 8월 28일 유씨가 1심에서 승소하자 LA 총영사관 측이 이에 불복해 항소했다.1997년 가수로 데뷔해 인기를 얻은 유씨는 과거 방송에서 군 입대를 약속했지만, 2002년 1월 공연 목적으로 출국한 뒤 미국 시민권을 취득하면서 병역 의무를 면했다.이후 비난 여론이 커졌고, 법무부는 유씨가 ‘대한민국의 이익이나 공공의 안전을 해하는 행동을 할 염려가 있다고 인정할 만한 이유가 있는 자’에 해당한다고 보고 입국을 제한했다.입국이 제한된 유씨는 2015년 8월 만 38세가 되자 LA 총영사관에 재외동포(F-4) 체류 자격으로 비자 발급을 신청했다. 당시 재외동포법은 병역 기피 목적으로 국적을 상실했더라도 38세가 되면 재외동포 체류 자격을 부여할 수 있도록 했다.그러나 LA 총영사관은 같은 해 9월 비자 발급을 거부했고, 유씨는 이를 취소해달라며 첫 소송을 제기했다.유씨는 대법원에서 최종 승소했지만 LA 총영사관은 “병역의무 면탈은 국익을 해칠 우려가 있다”며 비자 발급을 다시 거부했다.이에 그는 2020년 10월 두 번째 소송을 냈고, 2023년 11월 대법원에서 다시 최종 승소했다.하지만 LA 총영사관은 2024년 6월 또다시 비자 발급을 거부했고, 유씨는 같은 해 9월 세 번째 소송을 냈다.지난해 8월 세 번째 소송의 1심 재판부는 “비자 발급 거부 처분으로 얻게 되는 공익에 비해 그로 인해 침해되는 원고의 불이익이 지나치게 커 비례의 원칙을 위반한 재량권 일탈·남용의 위법이 있다”며 유씨의 손을 들어줬다.권윤희 기자