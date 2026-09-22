황인범, “눈도 못 뜨면서” 인종차별 악플에 “너희 골문 여는 게 더 좋아” 응수

세줄 요약 벤피카전 데뷔골, 포르투 3-1 승리 견인

인종차별 악플에 “골문 여는 게 더 낫다” 응수

생일 자축과 대표팀 합류 소식 전해

이미지 확대 자신의 SNS 계정에 인종차별성 악플을 쓴 경쟁팀 팬에게 재치 있게 응수한 황인범. 황인범 SNS 캡처

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포르투갈 프로축구 프리메이라리가에서 뛰는 황인범(FC포르투)이 인종차별성 악플에 재치 있게 응수했다.앞서 황인범은 지난 21일(한국시간) 포르투의 에스타디오 두 드라강에서 열린 벤피카와의 2026~27시즌 프리메이라리가 7라운드 홈경기에서 데뷔골을 터뜨리며 팀의 3-1 승리를 견인했다.벤치에서 시작한 황인범은 1-0으로 앞선 전반 38분 가브리 베이가와 교체되며 그라운드를 밟았고, 후반 15분 상대 페널티 박스 오른쪽에서 안데르 실바의 컷백을 슈팅으로 연결해 쐐기골을 터뜨렸다.황인범의 활약으로 벤피카가 패하자 성난 벤피카의 일부 팬은 황인범의 SNS에 악플을 남겼다. 이 가운데 한 벤피카 팬은 “서울에서 온 여자야, 눈이나 제대로 떠. 리스본(벤피카 홈)에서 복수해줄게”라고 댓글을 남겼다. 유럽에서 아시아인을 향해 ‘눈이 작다’ ‘눈을 못 뜬다’는 식의 표현은 인종차별의 대표적인 표현이다. 아울러 이 팬은 황인범의 성도 여성으로 바꿔 표현하며 조롱했다.이에 황인범은 “내가 눈을 뜨는 것보다 너희(벤피카) 골문을 여는 게 더 낫지”라는 답글을 직접 쓰며 재치 있게 대응했다.아울러 황인범은 SNS 게시글을 통해 “잊을 수 없는 하루다. 생일에 승리를 거뒀다. 놀라운 클럽과 팀원들이 함께해 감사하고 모든 측면에서 최고의 사람들이 있어 특별하다. 잊지 못할 순간이 될 것 같다”며 자신의 서른 번째 생일에 자축포를 기록한 소감을 전했다.황인범은 로베르토 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀 명단에 이름을 올려 9~10월 A매치에 나설 예정이다.박성국 기자