“여기가 지옥” ‘러시아판 쿠팡’ 거대 불기둥…우크라 드론 또 때려맞았다 [배틀라인]

세줄 요약 와일드베리스 물류센터 두 곳 추가 드론 공격

대형 화재 확산, 수십 킬로미터 밖서도 목격

러시아 종전 압박 위한 40일 작전 연장선

이미지 확대 우크라이나가 22일(현지시간) 러시아 최대 이커머스 플랫폼 ‘와일드베리스’ 물류센터 두 곳을 추가로 공격했다. 지난 18일 러시아 모스크바주와 탐보프주 소재 와일드베리스 물류센터 두 곳을 잇따라 피격한 지 나흘 만이다. 사진은 우크라이나에서 최소 300㎞ 떨어진 크라스노다르 지역의 와일드베리스 물류센터(15만㎡, 약 4만 5000평 규모)에서 우크라이나군의 드론 공격으로 대형 화재가 발생한 모습. 수십킬로미터 떨어진 곳에서도 목격될 만큼 거대한 화염이 치솟고 있다. 2026.7.22 텔레그램

이미지 확대 우크라이나가 22일(현지시간) 러시아 최대 이커머스 플랫폼 ‘와일드베리스’ 물류센터 두 곳을 추가로 공격했다. 지난 18일 러시아 모스크바주와 탐보프주 소재 와일드베리스 물류센터 두 곳을 잇따라 피격한 지 나흘 만이다. 사진은 우크라이나에서 최소 300㎞ 떨어진 크라스노다르 지역의 와일드베리스 물류센터(15만㎡, 약 4만 5000평 규모)에서 우크라이나군의 드론 공격으로 대형 화재가 발생한 모습. 수십킬로미터 떨어진 곳에서도 목격될 만큼 거대한 화염이 치솟고 있다. 2026.7.22 텔레그램

이미지 확대 우크라이나가 22일(현지시간) 러시아 최대 이커머스 플랫폼 ‘와일드베리스’ 물류센터 두 곳을 추가로 공격했다. 지난 18일 러시아 모스크바주와 탐보프주 소재 와일드베리스 물류센터 두 곳을 잇따라 피격한 지 나흘 만이다. 사진은 스타브로폴 네빈노미스크 지역에 있는 와일드베리스 물류센터(12만㎡, 약 3만 6000평 규모)가 우크라이나군의 드론 공격으로 화염에 휩싸인 모습. 2026.7.22 텔레그램

이미지 확대 우크라이나가 22일(현지시간) 러시아 최대 이커머스 플랫폼 ‘와일드베리스’ 물류센터 두 곳을 추가로 공격했다. 지난 18일 러시아 모스크바주와 탐보프주 소재 와일드베리스 물류센터 두 곳을 잇따라 피격한 지 나흘 만이다. 사진은 우크라이나에서 최소 300㎞ 떨어진 크라스노다르 지역의 와일드베리스 물류센터(15만㎡, 약 4만 5000평 규모)에서 우크라이나군의 드론 공격으로 대형 화재가 발생한 모습. 수십킬로미터 떨어진 곳에서도 목격될 만큼 거대한 화염이 치솟고 있다. 2026.7.22 텔레그램

이미지 확대 우크라이나가 22일(현지시간) 러시아 최대 이커머스 플랫폼 ‘와일드베리스’ 물류센터 두 곳을 추가로 공격했다. 지난 18일 러시아 모스크바주와 탐보프주 소재 와일드베리스 물류센터 두 곳을 잇따라 피격한 지 나흘 만이다. 사진은 우크라이나에서 최소 300㎞ 떨어진 크라스노다르 지역의 와일드베리스 물류센터(15만㎡, 약 4만 5000평 규모)에서 우크라이나군의 드론 공격으로 대형 화재가 발생한 모습. 수십킬로미터 떨어진 곳에서도 목격될 만큼 거대한 화염이 치솟고 있다. 2026.7.22 텔레그램

이미지 확대 우크라이나가 22일(현지시간) 러시아 최대 이커머스 플랫폼 ‘와일드베리스’ 물류센터 두 곳을 추가로 공격했다. 지난 18일 러시아 모스크바주와 탐보프주 소재 와일드베리스 물류센터 두 곳을 잇따라 피격한 지 나흘 만이다. 사진은 우크라이나에서 최소 300㎞ 떨어진 크라스노다르 지역의 와일드베리스 물류센터(15만㎡, 약 4만 5000평 규모)에서 우크라이나군의 드론 공격으로 대형 화재가 발생한 모습. 수십킬로미터 떨어진 곳에서도 목격될 만큼 거대한 화염이 치솟고 있다. 2026.7.22 텔레그램

이미지 확대 우크라이나가 22일(현지시간) 러시아 최대 이커머스 플랫폼 ‘와일드베리스’ 물류센터 두 곳을 추가로 공격했다. 지난 18일 우크라이나 드론 공격으로 7명이 숨지고 25명이 다친 러시아 탐보프주 코토프스크 지역의 와일드베리스 물류센터 앞에 세워진 희생자 추모비. 2026.7.22 텔레그램

이미지 확대 우크라이나가 22일(현지시간) 러시아 최대 이커머스 플랫폼 ‘와일드베리스’ 물류센터 두 곳을 추가로 공격했다. 지난 18일 우크라이나 드론 공격으로 폐허가 된 모스크바주 엘렉트로스탈 지역 물류센터. 2026.7.22 텔레그램

이미지 확대 러시아 최대 이커머스 플랫폼 ‘와일드베리스’를 설립한 고려인 출신 기업인 타티야나 킴. 타스통신 자료

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

우크라이나가 22일(현지시간) 러시아 최대 이커머스 플랫폼 ‘와일드베리스’ 물류센터 두 곳을 추가로 공격했다. 지난 18일 러시아 모스크바주와 탐보프주 소재 와일드베리스 물류센터 두 곳을 잇따라 피격한 지 나흘 만이다. 우크라이나가 러시아에 종전을 압박하기 위한 ‘40일 작전’의 막바지 고삐를 죄는 양상이다.이날 러시아 현지 언론과 키이우 인디펜던트 등에 따르면 우크라이나군은 국경에서 최소 300㎞ 떨어진 크라스노다르 지역의 와일드베리스 물류센터를 드론으로 공격했다. 이 여파로 15만㎡, 약 4만 5000평 규모의 물류센터에서는 대형 화재가 발생했고, 수십킬로미터 떨어진 곳에서도 목격될 만큼 거대한 화염이 치솟았다. 타스통신은 안전 기준에 따라 근로자 대피 조치가 완료됐다고 전했다. 현재까지 3명이 다친 것으로 집계됐다.곧이어 스타브로폴 네빈노미스크 지역에 있는 와일드베리스 물류센터도 우크라이나군의 드론 공격을 받았다. 12만㎡(약 3만 6000평) 규모의 해당 물류센터에서도 역시 대형 화재가 발생했으며, 2명의 부상자가 발생한 것으로 전해졌다.앞서 우크라이나군은 지난 18일 모스크바주 엘렉트로스탈, 탐보프주 코토프스크에 각각 자리한 와일드베리스 물류창고를 드론으로 타격한 바 있다. 모스크바주 시설은 전선에서 500㎞ 이상, 탐보프주 시설은 700㎞ 가까이 떨어져 있다. 이 공격으로 코토프스크 센터에서는 야간 근무자 7명이 숨지고 25명이 다쳤다. 엘렉트로스탈 물류센터에서도 1명이 숨지고 37명이 다쳤다. 각각 23만㎡(약 6만 9000평) 규모, 10만㎡(약 3만평) 규모의 물류센터 화재는 이날에서야 진압이 완료됐고, 재사용이 불가할 만큼 사실상 전소된 상태다.와일드베리스는 고려인 출신 기업인 타티야나 킴이 2004년 창업한 러시아 최대 온라인 유통업체로, 러시아 전역에 20여개 물류센터를 보유하고 있다. ‘러시아판 쿠팡’, ‘러시아판 아마존’으로 불린다. 옐렉트로스탈 물류센터는 지난해 북한 여성 노동자들이 일하는 것으로 보도된 곳이기도 하다. 물류센터 첫 피격 후 킴은 “끔찍한 행위”라며 우크라이나를 규탄했다.이와 관련해 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 자국군이 러시아의 드론 생산용 부품과 항법장비 공급에 이용된 물류시설 두 곳을 타격했다고 밝혔다. 공격받은 와일드베리스 시설이 민간 상품뿐 아니라 러시아 무인기 생산에 필요한 이중용도 부품의 보관·배송 거점으로 활용됐다는 주장이다.잇단 물류센터 공격은 러시아에 종전을 압박하기 위해 지난달 25일 젤렌스키 대통령이 승인한 ‘40일 작전’의 일환이다. 이후 우크라이나군은 하루 최대 600대의 장거리 무인공격기를 동원해 모스크바 본토의 에너지 인프라와 민간 시설을 공습하고 있다.러시아도 보복성 공격을 퍼붓고 있다. 우크라이나가 모스크바주와 탐보프주 물류센터를 공격해 사상자가 발생한 다음 날 러시아는 우크라이나 수도 키이우와 인근 지역에 미사일과 드론을 동원한 섞어쏘기 공격을 감행했고, 14명의 사상자가 발생했다.권윤희 기자