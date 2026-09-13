‘둔화·불확실성’ 단어 자주 보인다면… 애널리스트가 보내는 ‘탈출신호’[불신 쌓는 리서치]

투자 보고서 제대로 읽는 법

세줄 요약 투자의견만 읽으면 경고 신호 놓칠 수 있음

중립은 안전 의미 아님, 목표주가 함께 확인

본문의 둔화·불확실성 반복이 핵심 신호

2026-09-14 8면

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“매도라고 쓰기는 어렵죠. 안 좋다는 말은 다른 데 숨어 있습니다.”기업과 기관투자자 등을 의식해야 하는 애널리스트 사이에서는 직접 말하지 않고도 뜻을 전달하는 이른바 ‘애널리스트 사투리’가 있다. 투자의견은 ‘중립’으로 놔두고 목표주가만 낮추거나, 본문에 ‘수요 둔화’, ‘실적 부진’, ‘불확실성 확대’ 등을 반복해 전망이 나빠지고 있음을 알리는 식이다. 보고서의 투자의견만 읽거나 제목만 보면 애널리스트가 알리는 경고를 놓칠 수 있는 이유다. 13일 애널리스트들이 전하는 ‘보고서 제대로 읽는 법’을 정리했다.●‘중립’이라고 중간은 아니다‘중립’이라고 해서 주가가 떨어지지 않을 것이란 뜻은 아니다. 증권사마다 기준은 다르지만 주가가 일정 범위 안에서 움직일 것으로 예상하면 중립 의견을 낸다.앞으로 주가가 떨어질 것으로 봐도 하락 폭이 크지 않다면 ‘중립’일 수 있다. ‘매수’냐 ‘중립’이냐만 보지 말고 현재 주가와 목표주가가 얼마나 떨어져 있는지를 함께 봐야 한다.●제목은 멀쩡한데 본문이 싸늘하다‘매수’를 유지했는데 읽을수록 좋은 얘기가 없다면 그것도 신호다. ‘수요 둔화’, ‘모멘텀 약화’, ‘불확실성 확대’ 같은 표현이 반복되거나 실적 전망이 조금씩 나빠지고 있는지 살펴볼 필요가 있다. 한 애널리스트는 “목표주가를 크게 낮춰 앞으로 주가가 오를 여지가 크지 않다는 신호를 주고, 본문에는 하반기부터 실적이 둔화될 수 있다고 쓰는 경우가 있다”며 “쉽게 말해 전망이 좋지 않다는 뜻”이라고 말했다.●‘매수’ 그대로인데 목표가 계속 ﻿하락 땐보고서 한 편보다 같은 애널리스트가 쓴 보고서를 몇 달치 이어서 보면 변화가 더 잘 보인다. 투자의견은 계속 ‘매수’인데 목표주가가 10만원에서 9만원, 8만원으로 조금씩 내려갈 수 있다. ‘성장’을 강조하던 본문에 어느 순간 ‘둔화’와 ‘불확실성’이 등장하기도 한다. 애널리스트의 눈높이가 ‘매도’를 향해 낮아지고 있는 것이다.이승연 기자