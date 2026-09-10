“정치가 미래 준비할 수 있게”…메가특구법 총대 멘 與박상혁 [주간 여의도 Who?]

국회 정무위 여당 간사 박상혁 의원 인터뷰

“최우선 과제, 메가특구법·디지털자산법”

메가특구법, 이달 발의…당 ‘연내 처리’ 방침

‘앵커 기업’들이 지역서 고용 등 역할 필요

野 ‘산자위’ 주장엔 “내용 보면 이해할 것”

이미지 확대 국회 정무위원회 여당 간사인 박상혁 더불어민주당 의원이 10일 국회 의원회관에서 서울신문과 인터뷰를 하고 있다. 안주영 전문기자

매주 금요일 [주간 여의도 Who?]가 온라인을 통해 독자를 찾아갑니다. 서울신문 정당팀이 ‘주간 여의도 인물’을 선정해 탐구합니다. 지난 일주일 국회에서 가장 눈에 띄었던 정치인의 말과 움직임을 다각도로 포착해 분석합니다.

이미지 확대 박상혁 더불어민주당 의원이 10일 국회 의원회관에서 서울신문과 인터뷰를 하고 있다. 안주영 전문기자

이미지 확대 박상혁 더불어민주당 의원이 10일 국회 의원회관에서 서울신문과 인터뷰를 하고 있다. 안주영 전문기자

이미지 확대 박상혁 더불어민주당 의원이 10일 국회 의원회관에서 서울신문과 인터뷰를 하고 있다. 안주영 전문기자

이미지 확대

세줄 요약 정무위 간사 박상혁, 메가특구법 총대

정치의 미래 준비 위한 제도 뒷받침 강조

부동산감독원·디지털자산법도 핵심 과제

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“국회 정무위원회는 안 다루는 분야가 없어요.하고 있습니다.”국회 정무위원회 여당 간사인 박상혁(재선·경기 김포시을) 더불어민주당 의원은 10일 국회 의원회관에서 열린 서울신문과의 인터뷰에서 “전반기를 평가해 보면 잘한 것들도 많지만 여러 과제에 비해 속도가 좀 나지 않아 산적한 과제들이 많다”며 “을 하려고 한다”고 밝혔다.이재명 정부의 역점 사업인 ‘3대 메가 프로젝트’의 토대가 되는 ‘메가특구특별법’부터 부동산 정책 관련 입법, 디지털자산기본법과 홈플러스 회생 사태까지 굵직한 현안을 다루다 보니 정무위는 ‘핫한’ 상임위로 주목받고 있다. 여야 간 ‘밀당’(밀고 당기기)을 통해 국정과제 입법 성과를 내야 하는 박 의원은 어깨가 무거울 수밖에 없다.박 의원은 “야당과 협상할 때 대화를 많이 하고, 오히려 공개적인 토론을 통해 쟁점을 부각하고 조율해 나갈 수 있다고 생각한다”며 “. 정무위가 국민들에게 ‘일하는 국회’라는 것을 알리는 중요한 방법”이라고 말했다.후반기 정무위 최우선 과제로는 ‘메가특구특별법’과 ‘디지털자산기본법’을 선정했다. 박 의원은 “이재명 정부가 산업화와 민주화 이후 가장 중요한 산업 정책을 보여줄 수 있는 계기라고 생각한다”며 “와 같은 역할을 할 수 있다”고 했다. 또한 “만들어 나가려고 한다”고 덧붙였다.당정이 메가특구특별법을 연내에 반드시 통과시키겠다고 공언한 가운데 박 의원은할 계획이다. 박 의원은 “노무현 정부부터 지역균형성장을 위해 많은 것을 해 왔지만 분명히 한계가 있었던 것이 사실”이라면서 “가장 중요한 건 이른바하는데 공공기관만으로는 한계가 있다”고 설명했다.그러면서 “앵커 기업이 그렇게 할 수 있도록 여건과 환경을 만드는 것이 정치의 역할”이라며 “기업과 지방 정부가 함께 협의할 수 있도록 탑다운이 아닌 아래로부터 올라오는 방식으로 설계가 될 것이다.한다”고 했다.국민의힘이 메가특구법은 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 심사해야 한다고 주장하는 것과 관련해선 “하다”면서 “할 것”이라고 말했다.박 의원은 주요 법안 중 하나로 꼽히는 부동산감독원 설치법에 대해선 “시장 질서를 교란하는 일부 투기 세력을 어떻게 대처할 것이냐는 문제”라고 강조했다. 일각에서 부동산감독원에 부여된 권한 관련 우려가 제기됐지만, 박 의원은 “아직 본격적인 논의를 하지는 않았고 공청회 등도 진행할 예정”이라며 “세부적으로 어떤 권한들이 필요할지 여야가 함께 논의하면 될 일”이라고 했다.1973년생인 박 의원은 경기 김포 출신으로 한양대 법학과를 졸업하고 김근태 전 의원과 임채정 전 국회의장의 비서관을 지냈다. 이후 제1회 변호사 시험에 합격해 김포시 고촌읍에서 마을변호사로 일하기도 했다. 박원순 서울시장의 정무보좌관과 문재인 정부 대통령비서실 행정관을 거쳐 21대 총선에서 국회에 입성했다. 22대 재선에도 성공했다.원내소통수석부대표를 지낸 박 의원은 누구와도 격의 없이 소통하는 인물로 평가받는다. 각종 정책 분야에도 밝아 정책위 사회수석부의장도 지냈다. 현재는 정무위 여당 간사뿐만 아니라 주택시장안정화 태스크포스(TF) 일원으로 활동하고 있다. 박 의원은 “간사가 참 어렵다”며 “내 마음대로 이야기할 수가 없다. 선배 의원들로부터 간사는 말을 줄여야 한다는 말을 많이 듣는다”며 웃어 보였다.김서호 기자