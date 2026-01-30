트럼프 “멍청이, 내가 펜 한번 휘두르면 관세 수조원이 더 들어온다”

‘금리 동결’ 연준 파월 비판

“멍청이가 국가안보 해쳐”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 10월 21일 미국 워싱턴 D.C. 백악관에서 로즈 가든 클럽 오찬을 주최하며 제스처를 취하고 있다. 워싱턴 로이터 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령이 또 자신의 관세 정책에 대한 자화자찬을 늘어놨다.트럼프 대통령은 29일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 관세 수익이 엄청나 미국 경제에 크게 도움이 되며, 무역 상대국은 미국에 고마워해야 한다고 주장했다.그는 “관세로 인해 우리나라로 유입되는 막대한 자금 덕분에 우리는 세계 어느 나라보다도 가장 낮은 금리를 내야 한다”며 “이들 대부분 국가는 저금리의 현금 인출기인데, 우아하고 견고하며 최상으로 여겨지는 이유는 오직 미국이 허용하기 때문”이라고 했다.이어 “이들에게 부과되는 관세는 우리에게 수십억 달러를 가져다주면서, 이들 대부분이 아름답고 과거에 학대받은 우리나라와의 무역에서 훨씬 작아졌음에도 여전히 상당한 흑자를 보게 한다”며 “다시 말해 나는 전 세계 국가들에 매우 친절하고 부드럽게 해왔다”고 주장했다.트럼프 대통령은 특히 “단지 펜을 휘두르기만 해도 (관세로) 수십억 달러가 미국으로 더 들어올 것이며, 이들 국가는 미국에 업히지 않고 옛 방식으로 돈을 벌어야 할 것”이라고 주장한 뒤 “비록 많은 국가가 그렇지 않지만, 나는 이들이 우리의 위대한 나라가 그들을 위해 해온 일에 모두 감사해했으면 한다”고 했다.그러면서 “관세는 미국을 다시 튼튼하고 강력하게 만들었다”며 “재정적으로나 다른 모든 면에서 볼 때 이런 강력함과 어울리도록 우리는 세계 어느 나라보다 낮은 금리를 적용해야 한다”고 강조했다.하지만 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)는 금리 인하를 거부했다며, 제롬 파월 연준 의장으 향해 노골적으로 불만을 드러냈다.그는 “제롬 ‘너무 늦은’ 파월은 금리를 이렇게 높게 유지할 이유가 전혀 없는데도 금리 인하를 다시 거부했다. 그는 우리나라와 국가 안보를 해치고 있다”며 전날 연준의 기준금리 동결을 비판했다.이어 “이 멍청이조차 인플레이션이 더는 문제나 위협이 아니라고 인정하는 지금 우리는 훨씬 낮은 금리를 적용해야 한다”며 “그는 완전히 불필요하고 부적절한 이자 비용으로 미국이 연간 수천억 달러를 지불하게 하고 있다”고 주장했다.연준은 전날 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결하며 지난해 말까지 이어진 3차례 연속 인하 행진을 멈췄다.권윤희 기자