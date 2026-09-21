코스알엑스(COSRX), ‘2026 대한민국 일자리 으뜸기업’ 선정… 2022년 이어 두 번째

세줄 요약 2026 대한민국 일자리 으뜸기업 두 번째 선정

청년 고용 확대와 근로환경 개선 성과 인정

유연근무·복지 강화로 워라밸 제도 확대

이미지 확대 지난 10일 서울 용산 피스앤파크컨벤션에서 열린 ‘2026 대한민국 일자리 으뜸기업 인증식’에서 코스알엑스(COSRX)가 대통령 인증패를 받았다. 왼쪽부터 김영훈 고용노동부 장관과 코스알엑스 전찬표 인사지원실장.

이미지 확대 지난 10일 서울 용산 피스앤파크컨벤션에서 열린 ‘2026 대한민국 일자리 으뜸기업 인증식’에서 코스알엑스(COSRX)가 대통령 인증패를 받았다. 왼쪽부터 코스알엑스 김영완 인사팀 팀장과 전찬표 인사지원실장.

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글로벌 스킨케어 브랜드 코스알엑스(COSRX)가 고용노동부 주관 ‘2026 대한민국 일자리 으뜸기업’에 선정됐다. 2022년에 이은 두 번째 수상으로, 지속적인 고용 확대와 근로환경 개선 노력을 다시 한번 인정받은 결과다.‘대한민국 일자리 으뜸기업’은 고용노동부가 양질의 일자리 창출과 근무환경 개선에 모범을 보인 우수 기업을 발굴해 인증하는 제도다.코스알엑스는 지속적인 사업 성장을 바탕으로 청년층 중심의 고용을 꾸준히 확대해 왔다. 산학협력과 인턴십 프로그램을 통해 청년들에게 직무 경험과 취업 기회를 제공하는 한편, 임직원 보상 체계 및 임금구조를 지속적으로 개선하며 일자리의 양적·질적 성장을 동시에 도모했다.일과 생활의 균형(워라밸)을 위한 복리후생 제도도 강화하고 있다. 시차출퇴근제, 탄력근무제, 임신·육아기 근로시간 단축, 재택근무제 등을 도입해 유연한 근무 환경을 조성했으며, 임직원 피드백을 반영해 복지포인트, 휴양시설 지원, 사내 대여금, 종합건강검진, EAP 심리상담, 사내 동호회 지원 등 다채로운 복지 혜택을 확대해 나가고 있다.아울러 학력이나 배경에 구애받지 않고 직무 역량과 성장 잠재력을 중시하는 능력 중심 채용을 실천하고 있으며, 직무교육 및 외부 세미나 지원 등 구성원의 역량 강화를 적극 돕고 있다. 이외에도 산불 피해지역 및 군 장병 대상 제품 기부 등 지역사회 상생과 사회적 책임 실천에도 적극 앞장서고 있다.코스알엑스 전찬표 인사지원실장은 “2022년에 이어 또 한번 일자리 으뜸기업에 선정된 것은 회사의 성장에 발맞추어 더 나은 일터를 만들기 위해 꾸준히 노력해 온 결실”이라며, “앞으로도 청년을 비롯한 다양한 인재들이 마음껏 역량을 펼치며 성장할 수 있는 환경을 조성하고, 구성원들이 오래도록 함께하고 싶은 일터를 만들어 나가겠다”고 전했다.임승범 기자