안도라와 손잡은 대한카누연맹, 카누 발전 위해 MOU 체결

세줄 요약 대한카누연맹-안도라카누연맹 MOU 체결

여성 체육·카누 발전 위한 국제협력 추진

선수·지도자·심판·행정가 성장 지원

이미지 확대 이행숙(오른쪽) 대한카누연맹 회장과 마리사 카스트리요 안도라카누연맹 회장. 대한카누연맹 제공

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대한카누연맹이 안도라카누연맹과 여성 체육 및 카누 발전을 위한 상호협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 8일 밝혔다.연맹은 2026 울산 태화강 전국카누선수권대회 현장에서 체결한 이번 협약이 여성 회장이 이끄는 두 국가 카누연맹 간 협력이라는 점에서 의미가 있다고 설명했다. 양 연맹은 여성의 카누 참여 확대를 넘어 여성 선수, 지도자, 심판, 기술임원, 행정가 및 차세대 스포츠 리더의 성장과 국제교류를 공동으로 추진할 예정이다.특히 이번 MOU는 국제카누연맹(ICF)의 다양성이 존중되는 환경 조성을 지향하는 정책과 방향을 같이 한다고 연맹은 밝혔다. ICF는 패들스포츠 전반에서 포용성과 성평등을 강화하고 여성 지도자의 확대와 여성의 의사결정 직위 진출 확대에 중점을 두고 있다. 또한 국가연맹 및 주요 이해관계자와의 협력을 통해 자원과 경험을 공유하고 시너지를 창출하는 것을 강조하고 있다. 연맹은 이번 협약이 ICF의 방향을 국가연맹 간 실질적인 협력으로 연결한다는 데 의미가 있다고 평가했다.양 연맹은 여성·여학생의 카누 참여 및 선수 육성, 여성 지도자·심판·기술임원·행정가의 역량 강화, 여자 청소년 및 생활체육 발전, 대회·훈련캠프 교류, 대회운영·스포츠과학 등 전문지식 교류를 추진할 예정이다.이행숙 대한카누연맹 회장은 “이번 협약을 통해 여성 선수뿐 아니라 지도자, 심판, 행정가 등 다양한 분야에서 여성들이 역량을 발휘할 수 있는 기회를 넓히고, ICF가 추구하는 다양성과 포용의 가치를 현장에서 실천할 수 있도록 안도라카누연맹과 실질적인 교류를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.이번 MOU는 서명일부터 3년간 유효하다. 양 연맹은 향후 구체적인 공동사업을 지속적으로 발굴·추진할 계획이다.류재민 기자