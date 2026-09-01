ABS시대 사라진 잠수함...그러나 kt에는 있다

세줄 요약 ABS 도입 뒤 잠수함 투수 급감

kt 고영표, 선발로 유일 생존

우규민, 900경기 기록 앞둠

이미지 확대 kt 고영표가 지난달 27일 두산과의 홈경기에 선발 등판해 힘차게 공을 던지고 있다. kt 위즈 제공

이미지 확대 kt 고영표가 사이드암 특유의 다이내믹한 폼으로 볼을 뿌리고 있다. kt 위즈 제공

이미지 확대 kt 우규민 kt 위즈 제공

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2024년 KBO리그에 자동투구판정시스템(ABS)이 도입되면서 생긴 가장 큰 변화 가운데 하나가 잠수함 투수 멸종이다.스트라이크존은 가상의 공간이지만 엄연히 홈플레이트 위에 띄워진 입체다. 상하의 공간을 통과할 각은 넓지만 좌우를 통과하는 각은 상대적으로 좁은 모양새다. 확률적으로도 상하 무브먼트의 공을 던지는 투수들에게 절대적으로 유리한 구조다. 그런데 잠수함 투수는 좌우 무브먼트를 극대화하는데 최적화돼있다.잠수함 투수는 대부분 우완이다. 투구는 우타자의 바깥쪽으로 휘어나간다. 몸쪽으로 들어오는 것 같다가도 순식간에 바깥쪽으로 휘면서 눈 앞에서 사라지는 슬라이더는 마구에 가까웠다. 한때 메이저리그를 호령했던 김병현의 슬라이더가 대표적이다.타자나 심판의 눈에는 스트라이크존을 통과하는 것 같지만 실제로는 그렇지 않은 경우도 많다. 그러나 ABS는 이를 놓치지 않는다. 예전엔 스트라이크 판정을 받던 공이 ABS시대엔 볼 판정을 받는 경우가 많아졌다. 잠수함 투수들이 제구에 어려움을 겪을 수밖에 없는 구조다. 긴 이닝을 던지는 선발투수는 더 살아남기가 어렵다. ABS 도입 3년 만에 잠수함 투수는 거의 사라졌다. 남아있는 경우도 대부분 불펜에서 원포인트 릴리프나 추격조로 활용이 제한된다.이런 거대한 흐름을 역행하는 사례가 유독 kt 위즈에서만 눈에 띈다. kt 선발진의 한 축에는 여전히 사이드암 고영표가 버티고 있다. 10개 구단 선발 투수들 가운데 유일하게 살아남은 잠수함이다. 올시즌 10승 6패로 다승 공동 6위에 이름을 올리고 있다. 평균자책점은 3.61로 5위, 탈삼진은 139개로 4위다.칼날 같은 제구가 그를 빛나게 했다. 129와 3분의2이닝을 던지면서도 볼넷은 18개에 불과하다. 9이닝당 1.25개 수준이다. ABS시대에 적응하기 위해 스트라이크존 상하단을 기막히게 활용했다. 하단을 노리는 체인지업으로 헛스윙을 유도한다. 상단을 스치는 높은 공에는 타자들이 반응하지 못한채 삼진으로 물러나기 일쑤다.베테랑 우규민도 체인지업을 구사하며 살아남았다. 올시즌에도 41경기에 나서 1구원승 홀드 평균 자책점 2.76의 전천후 활약을 펼치고 있다. KBO리그 최초 우완 투수 통산 900경기 출장도 눈 앞에 두고 있다. 지난달 31일 기준 통산 898경기에 등판해 개인 통산 900경기 대기록까지 단 2경기 차로 다가섰다. 류택현이 2014년 LG 트윈스에서 최초로 900경기 등판한 투수로 이름을 올렸고 정우람이 2021년 한화 이글스에서 2번째로 900경기를 돌파했다. 그런데 둘 다 좌완에 불펜투수였다. 우완이면서 선발투수로도 130경기를 뛴 우규민이 900경기 출장한다는 것은 대단한 기록이다.kt의 사령탑 또한 역대 최고의 잠수함 투수로 평가받는 이강철 감독이다.박현진 기자