환상적인 턴으로 데뷔한 이강인

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홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-08-09 22:21
입력 2026-08-09 22:21
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9일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티의 경기, 아틀레티코 마드리드 이강인이 후반 교체 출전해 수비수를 뚫고 있다. 2026.8.9 홍윤기 기자
9일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티의 경기, 아틀레티코 마드리드 이강인이 후반 교체 출전해 수비수를 뚫고 있다. 2026.8.9 홍윤기 기자


9일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티의 경기, 아틀레티코 마드리드 이강인이 후반 교체 출전해 수비수를 뚫고 있다.

홍윤기 기자
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