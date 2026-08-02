[포토] ‘비상하는 인어’ 환상의 수중 연기

1 / 6 이미지 확대 이탈리아 선수들이 1일(현지시간) 프랑스 파리 인근 생드니에서 열린 유럽수영선수권대회 아티스틱 스위밍 혼성 듀엣 프리 결승전에서 멋진 연기를 펼치고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 스페인 선수들이 1일(현지시간) 프랑스 파리 인근 생드니에서 열린 유럽수영선수권대회 아티스틱 스위밍 혼성 듀엣 프리 종목에서 멋진 연기를 펼치고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 스페인 선수들이 1일(현지시간) 프랑스 파리 인근 생드니에서 열린 유럽수영선수권대회 아티스틱 스위밍 혼성 듀엣 프리 종목에서 멋진 연기를 펼치고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 러시아의 중립 선수가 1일(현지시간) 프랑스 파리 인근 생드니에서 열린 유럽수영선수권대회 아티스틱 스위밍 혼성 듀엣 프리 종목에서 멋진 연기를 펼치고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 불가리아 선수들이 1일(현지시간) 프랑스 파리 인근 생드니에서 열린 유럽수영선수권대회 아티스틱 스위밍 혼성 듀엣 프리 종목에서 멋진 연기를 펼치고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 독일 선수들이 1일(현지시간) 프랑스 파리 인근 생드니에서 열린 유럽수영선수권대회 아티스틱 스위밍 듀엣 프리 결승에서 멋진 연기를 펼치고 있다.

EPA 연합뉴스

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유럽 각국 선수들이 1일(현지시간) 프랑스 파리 인근 생드니에서 열린 유럽수영선수권대회 아티스틱 스위밍 혼성 듀엣 프리 결승에서 화려한 연기를 선보이고 있다.이번 결승에는 유럽 각국을 대표하는 혼성 듀엣 선수들이 출전해 음악과 안무를 조화롭게 녹여낸 수준 높은 연기를 펼쳤다. 선수들은 정교한 동작과 뛰어난 수중 표현력을 앞세워 각자의 개성을 담은 작품을 완성하며 치열한 경쟁을 벌였다.한편, 지난달 31일 개막해 열전을 이어가고 있는 이번 2026 유럽수영선수권대회는 아티스틱 스위밍을 비롯해 다이빙, 수영 등 종목에서 유럽 최고를 가리기 위한 치열한 승부가 펼쳐지고 있다.온라인뉴스부