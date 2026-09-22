[자치광장] 정비사업, 기다림의 시간을 줄이려면

이미지 확대 장인홍 서울 구로구청장

2026-09-22 25면

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도시를 바꾸는 일에는 시간이 필요하다. 구청장으로 일하며 정비사업과 관련해 가장 자주 듣는 질문은 “그래서 언제 되느냐”는 것이다. 정비사업은 주민의 동의를 모으고 정비구역을 지정한 뒤에도 조합 설립과 각종 심의, 인허가를 거쳐 실제 공사가 시작되기까지 여러 단계를 지나야 한다. 주민의 재산과 삶의 터전이 걸린 일인 만큼 필요한 절차와 논의를 함부로 줄일 수는 없다.정비사업은 단순히 낡은 주택을 새로 짓는 일이 아니다. 오랫동안 살아온 동네의 모습이 달라지고 도로와 공원, 주차장 같은 기반시설을 비롯해 주민들의 생활환경도 함께 바뀐다. 특히 G밸리라는 대규모 일자리 기반이 있는 구로에서는 일하는 곳과 사는 곳을 가깝게 하고, 더 많은 젊은이들이 지역에 머물며 살아갈 수 있는 환경을 만드는 일과도 연결된다. 정비사업을 주택 공급뿐 아니라 구로의 미래 모습을 만들어 가는 과정으로 봐야 하는 이유다.정비사업에서 시간은 곧 주민의 부담이다. 사업이 길어질수록 공사비와 금융비용이 늘고, 그 부담은 고스란히 주민 몫이 된다. 그렇다고 설명 없이 사업만 서두르면 오히려 갈등으로 다시 멈추기 쉽다. 결국 줄여야 할 것은 필요한 과정이 아니라 같은 내용을 다시 확인하거나 이미 논의한 문제로 지체되는 시간이다.무엇보다 주민이 충분히 알고 판단할 수 있어야 한다. 추진 방식과 조합 구성, 사업계획, 분담금 등 초기의 선택이 이후 사업 전체에 영향을 미치기 때문이다. 같은 단지 안에서도 주민들의 상황과 생각은 다를 수 있다. 정확한 정보를 바탕으로 충분히 비교하고 논의할 수 있어야 한다.구로구가 재개발·재건축사업지원단을 운영하는 것도 이런 이유에서다. 실제 구로구의 한 아파트 단지는 2018년 정밀안전진단에서 D등급을 받고도 조합과 신탁, 공공참여형 중 어느 방식으로 갈지를 두고 추진 주체들의 입장이 갈리면서 사업이 좀처럼 앞으로 나아가지 못했다. 지원단은 추진 주체들과 여러 차례 갈등 조정 회의를 열고 주민설명회를 마련해 사업 방식에 대한 정보를 공유했다. 주민들이 각 방식의 차이를 충분히 이해하고 스스로 판단할 수 있도록 돕기 위해서다. 그렇게 모인 뜻은 결국 주민 스스로 사업의 방향을 정하는 힘이 됐다.지원단이 현장에서 문제를 풀어간다면 정비사업 아카데미는 정비사업 전반에 대한 정확한 정보를 제공한다. 다음달부터 운영하는 아카데미에서는 분담금과 서울시 정책, 조합 구성·운영, 사업시행과 관리처분, 이주와 해산까지 사업 전 과정을 단계별로 다룬다.주민의 판단을 돕는 일과 함께 행정에서 기다리는 시간도 줄여야 한다. 구가 500가구 미만 정비사업의 정비구역 지정 권한을 자치구에 이양할 필요가 있다고 보는 것도 같은 맥락이다. 지역의 여건과 개별 사업의 상황을 가까이에서 아는 자치구가 책임 있게 판단할 수 있는 영역을 넓힌다면 결정에 걸리는 시간을 줄이고 현장의 변화에도 더 빠르게 대응할 수 있다.정비사업에는 단번에 속도를 높이는 묘수가 없다. 필요한 논의와 검토를 건너뛸 수도 없다. 대신 주민이 제대로 알고 결정하도록 돕고, 갈등이 커지기 전에 조정하며, 행정이 판단할 수 있는 일은 미루지 않아야 한다. 사업의 속도는 각 단계에서 막히는 지점을 제때 풀어내는 데서 나온다. 필요한 과정은 충분히 거치되 불필요한 기다림은 줄이는 것. 그 시간을 줄이는 것이 행정이 해야 할 일이라고 생각한다.장인홍 서울 구로구청장