후라도 공백 지우러왔다...삼성 MLB 통산 17승 보스 부상대체선수로 영입

세줄 요약 후라도 부상 공백 메울 보스 영입

MLB 통산 17승, NPB 경험도 보유

삼성, 2026시즌 대권 도전 강화

이미지 확대 아리엘 후라도의 부상 대체선수로 삼성 유니폼을 입은 오스틴 보스(왼쪽). 삼성 라이온즈 제공

210경기에서

17승 20패, 평균자책점 4.84을 기록했고

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부상 대체 선수가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 통산 17승 투수다.삼성 라이온즈가 2026 대권 도전을 향해 강력한 드라이브를 걸었다. 크리스 페덱에 이은 또다른 거물급 투수를 데려와 아리엘 후라도의 공백을 말끔히 지워내겠다는 계산이다.삼성은 20일 어깨 이상으로 부상자 명단에 오른 후라도의 대체선수로 오스틴 보스(34)를 15만 달러에 영입했다고 밝혔다. 키 188㎝, 몸무게 97㎏의 당당한 체격을 갖췄고 MLB는 물론 일본 프로야구(NPB) 경험도 있어 이른 시일 내에 KBO리그에도 적응할 수 있을 것으로 보인다.MLB 통산마이너리그 트리플A에서는 통산 99경기에 등판해 18승 33패, 평균자책점 4.22의 성적을 남겼다. 지난해엔 NPB 지바롯데 마린스 유니폼을 입고 풀타임을 소화하며 125이닝을 던졌다. 3승 9패로 승수는 많지 않았지만 평균자책점은 3.96으로 나쁘지 않았다.올해는 시카고 컵스, 토론토 블루제이스, 미네소타 트윈스, 텍사스 레인저스 등을 전전하다 부상 대체 선수를 찾던 삼성의 레이더망에 포착됐다. 보스는 구단을 통해 “NPB에서 뛰었기 때문에 아시아 리그 스타일을 어느 정도 알고 있다. KBO리그는 약간 다른 측면이 있겠지만 여러 면에서 기대된다. 팬들을 위해 좋은 결과를 내고 싶다”고 입단 소감을 밝혔다.박현진 기자