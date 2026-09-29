[사고] AI 시대에도 ‘한 줄의 진실’은 당신 손에

122년 最古 역사의 서울신문 수습기자 채용

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세줄 요약 서울신문, 2026년 수습기자 공개 모집

서류접수 9월 30일~10월 13일 진행

1차 발표 뒤 10월 31일 온라인 필기시험

2026-09-30 1면

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질주하는 인공지능(AI)은 친구입니까, 적입니까. 가짜는 무엇이며 진실은 어디에 숨었﻿는가요. 무엇도 분간할 수 없는 전전반측의 시대. 별 없고 달 없는 그믐밤처럼 캄캄합니다. 칠흑의 혼돈 속에 겨우 기자의 펜 한 자루가 무슨 소용이냐고 묻습니다. 무량의 어둠 속에 그래도 성냥불 하나를 긋고 또 긋는 한 사람, 그대는 기자입니다. 122년 역사의 서울신문이 역량 있는 수습기자를 찾습니다. 종합미디어 그룹으로 도약하는 서울신문의 새 주인공이 되십시오. 뜨겁게 목격하고 거침없이 증언할 청춘. 문을 활짝 열고 그대를 기다립니다.■서류접수: 2026년 9월 30일(수) 10시 ~ 10월 13일(화) 18시까지서울신문 채용홈페이지 접수 (https://recruit.seoul.co.kr)■ 접수마감일은 지원자가 집중될 수 있으니 미리 접수하시기 바랍니다.■ 문 의 : 서울신문 인사팀(02-2000-9061∼3 / insa@seoul.co.kr)■ 1차 합격자 발표(예정)- 2026년 10월 27일(화) 14시 이후, 본사 채용홈페이지 개인별 조회 가능※ 합격자발표일은 예정사항으로 본사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.■ 2차 필기시험- 2026년 10월 31일(토), 온라인 진행※ 1차 서류전형 합격자만 필기시험 응시가 가능합니다.■ 제출서류① 입사지원서 및 자기소개서(인터넷 접수)② 대학교 졸업(예정)증명서 1부③ 대학교 전학년 성적증명서 1부(단, 전학년 평균성적이 백분율 점수로표기된 것)④ 공인 어학 성적증명서 1부(2022년 1월 1일 이후 취득)⑤ (해당자) 취업지원대상자 및 장애인 증빙서류 1통※ ②∼⑤ 은 3차 토론면접 당일 제출 / 지원서의 내용이 사실과 다르거나원본 증빙이 불가능할 경우 합격이 취소되거나, 전형상 불이익을 받을 수 있습니다.■ 문의 : 서울신문 인사팀(02-2000-9061∼3 / insa@seoul.co.kr)