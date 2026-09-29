바다없는 충북에 청주해양과학관 개관...입장료 무료

세줄 요약 청주해양과학관 개관, 내륙 첫 해양 체험 공간 마련

983억원 투입, 미래해양전망관·아쿠아리움 등 구성

입장료 무료, 월요일 휴관·오전 9시30분 개방

이미지 확대 국립청주해양과학관 전경. 연합뉴스

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“바다 없는 충북에서 바다를 경험하세요”국립청주해양과학관이 29일 문을 열었다.청주시 청원구 주중동 일원에 마련된 국립청주해양과학관은 총사업비 983억원이 투입돼 연면적 1만 4980㎡(지하 1층, 지상 3층) 규모로 건립됐다.디지털을 기반으로 한 미래해양전망관, 디지털아쿠아리움, 어린이 해양체험관, 해양생물관 등 다양한 해양과학 전시·교육·체험 공간을 갖췄다. 48종 1050여마리의 물고기를 관람할 수 있는 수족관 4개도 설치됐다.입장료는 무료며 매주 월요일은 휴관이다. 운영 시간은 오전 9시30분부터 오후 5시30분까지다.충북도 관계자는 “해양과학관은 내륙 지역 주민들의 해양문화 향유를 위해 정부에 지속적으로 건의해 이뤄낸 성과”라며 “충북의 새로운 해양 랜드마크가 될 것”이라고 말했다.청주 남인우 기자