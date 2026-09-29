메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

바다없는 충북에 청주해양과학관 개관...입장료 무료

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
남인우 기자
남인우 기자
수정 2026-09-29 16:59
입력 2026-09-29 16:59
세줄 요약
  • 청주해양과학관 개관, 내륙 첫 해양 체험 공간 마련
  • 983억원 투입, 미래해양전망관·아쿠아리움 등 구성
  • 입장료 무료, 월요일 휴관·오전 9시30분 개방
이미지 확대
국립청주해양과학관 전경. 연합뉴스
국립청주해양과학관 전경. 연합뉴스


“바다 없는 충북에서 바다를 경험하세요”

국립청주해양과학관이 29일 문을 열었다.

청주시 청원구 주중동 일원에 마련된 국립청주해양과학관은 총사업비 983억원이 투입돼 연면적 1만 4980㎡(지하 1층, 지상 3층) 규모로 건립됐다.

디지털을 기반으로 한 미래해양전망관, 디지털아쿠아리움, 어린이 해양체험관, 해양생물관 등 다양한 해양과학 전시·교육·체험 공간을 갖췄다. 48종 1050여마리의 물고기를 관람할 수 있는 수족관 4개도 설치됐다.

입장료는 무료며 매주 월요일은 휴관이다. 운영 시간은 오전 9시30분부터 오후 5시30분까지다.



충북도 관계자는 “해양과학관은 내륙 지역 주민들의 해양문화 향유를 위해 정부에 지속적으로 건의해 이뤄낸 성과”라며 “충북의 새로운 해양 랜드마크가 될 것”이라고 말했다.

청주 남인우 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
국립청주해양과학관의 입장료는?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기