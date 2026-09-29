해진공, 선박 조각투자 시장 조성 본격화… 연내 투자상품 출시
수정 2026-09-29 16:22
입력 2026-09-29 16:22
세줄 요약
- 선박 조각투자 시범사업 본격 추진
- 해양수산부·금융권과 협력 방안 논의
- 연내 투자상품 출시 목표 제시
한국해양진흥공사가 선박 조각투자 시장 조성에 본격적으로 나선다.
해진공은 29일 서울 여의도 글래드호텔에서 ‘선박 조각투자 시장 조성 간담회’를 열고 선박 조각투자 시범사업의 시장 조성 방안과 기관 간 협력 방향을 논의했다고 밝혔다.
간담회에는 해양수산부를 비롯해 금융기관과 조각투자 업계 등 100여명이 참석해 시장 참여자별 역할과 협력 방안 등에 대한 의견을 나눴다.
조각투자는 부동산·음원·미술품 등 자산의 소유권이나 수익 청구권을 여러 개로 나눠 소액으로 투자할 수 있도록 하는 방식이다.
해진공은 보유 선박을 해운회사에 빌려주고 얻는 수익을 투자상품으로 나눠 일반 국민이 소액으로 선박에 투자할 수 있는 시범사업을 추진하고 있다. 이날 논의를 토대로 사업 구조화를 마무리한 뒤 금융위원회 등 관계기관과 협의를 거쳐 올해 안에 투자상품을 출시할 계획이다.
해진공은 선박 조각투자가 활성화하면 민간자금의 선박금융 유입을 확대하고 해운기업의 자금조달 수단을 다변화하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
안병길 해진공 사장은 “시범사업을 성공적으로 추진하고 축적된 경험과 시장 반응을 바탕으로 국민이 직접 투자할 수 있는 해양자산을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.
김태곤 리포터
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