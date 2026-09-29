광운대, ‘AI미디어솔루션’ 계약학과 석사 신입생 모집

세줄 요약 광운대, AI미디어솔루션학과 석사 신입생 모집

생성형 AI·데이터 분석 접목한 미디어 특화 과정

주중 온라인·토요일 실습 병행 블렌디드 운영

이미지 확대 ‘AI미디어솔루션학과’ 2027학년도 전기 신입생 모집 포스터. 광운대 제공

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광운대학교가 중소벤처기업부 주관 계약학과 석사과정인 ‘AI미디어솔루션학과’의 2027학년도 전기 신입생을 모집한다고 29일 밝혔다. 원서 접수는 다음달 6일부터 16일까지 광운대 대학원 홈페이지에서 진행된다.AI미디어솔루션학과는 생성형 AI와 데이터 분석 기술을 커뮤니케이션·저널리즘·광고·홍보·콘텐츠 제작 등에 접목한 미디어 특화 석사과정이다. 재직자들의 학업 부담을 줄이기 위해 주중 온라인 강의와 토요일 대면 실습을 병행하는 블렌디드 러닝 방식으로 운영된다.등록금은 학기당 302만원이며, 중소·중견기업 재직자를 위한 재교육형 트랙은 정부가 65%를 지원한다. 참여기업 분담금을 포함하면 학생 부담금은 학기당 52만 8000원 이하 수준이다. 재교육 동시채용형은 정부가 등록금 전액을 지원한다.교육과정은 저널리즘, 엔터테인먼트, 홍보마케팅, 데이터분석, 미디어경영, AI 실습 등 6개 영역으로 구성된다. 특히 캡스톤 프로젝트를 통해 소속 기업의 실제 현안을 AI 솔루션으로 구현하는 현장 중심 교육을 진행한다.지원 대상은 중소·중견기업에 6개월 이상 재직 중인 근로자 또는 입학 전 근로계약 체결 예정자로, 학사학위 소지자(졸업예정자 포함)라면 전공과 관계없이 지원할 수 있다.김상연 학과 총괄책임교수와 이희대 전담교수는 “생성형 AI 활용 능력은 미디어 콘텐츠 제작과 조직 경영의 필수 역량”이라며 “현장에서 실제 작동하는 AI 솔루션을 창출할 수 있는 인재 양성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.김태곤 리포터