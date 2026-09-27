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짧았던 추석연휴… 귀경객 아쉬운 발걸음

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-09-27 18:34
입력 2026-09-27 18:34
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짧았던 추석연휴… 귀경객 아쉬운 발걸음
짧았던 추석연휴… 귀경객 아쉬운 발걸음 추석 연휴의 마지막 날인 27일 서울역에 도착한 귀경객들이 열차에서 내려 일상으로 복귀하고 있다.
이지훈 기자


추석 연휴의 마지막 날인 27일 서울역에 도착한 귀경객들이 열차에서 내려 일상으로 복귀하고 있다.

이지훈 기자
2026-09-28 10면
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