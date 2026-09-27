사회 짧았던 추석연휴… 귀경객 아쉬운 발걸음 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/28/20260928010005 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-09-27 18:34 입력 2026-09-27 18:34 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 짧았던 추석연휴… 귀경객 아쉬운 발걸음 추석 연휴의 마지막 날인 27일 서울역에 도착한 귀경객들이 열차에서 내려 일상으로 복귀하고 있다.이지훈 기자 추석 연휴의 마지막 날인 27일 서울역에 도착한 귀경객들이 열차에서 내려 일상으로 복귀하고 있다.이지훈 기자 2026-09-28 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 추석 연휴 마지막 날은 언제인가? 26일 27일