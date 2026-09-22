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백령도 부근서 북한 항공기 추정 움직임 감지…선박 70여척 한때 피항

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권윤희 기자
권윤희 기자
수정 2026-09-22 21:46
입력 2026-09-22 21:08
세줄 요약
  • 백령도 인근 상공서 북한 추정 비행체 감지
  • 어선 50척·레저보트 29척 등 79척 피항
  • 2시간 10분 뒤 상황 해제, 재출항 안내
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백령도 두무진 포구에서 바라본 황해. 서울신문 DB
백령도 두무진 포구에서 바라본 황해. 서울신문 DB


서해 최북단 인천 백령도 인근 상공에서 북한 추정 항공기의 움직임이 감지돼 어선 등 70여척이 피항한 것으로 확인됐다.

22일 해양경찰청에 따르면 이날 오전 9시 46분쯤 인천시 옹진군 백령도 해상에 있던 선박에 ‘현 시간 실제 상황 발생으로 어선과 레저보트는 항포구로 입항하라’는 내용의 대피 문자가 발송됐다.

이에 따라 조업 중이던 어선 50척과 레저보트 29척 등 79척이 백령도 용기포항을 비롯한 7개 항포구로 돌아왔다.

해경은 당시 백령도 인근 상공에 북한 항공기로 추정되는 비행체의 움직임을 감지한 군 당국으로부터 연락받아 해상 통제에 협조한 것으로 파악됐다.

해경 관계자는 “대피 문자가 발송된 지 2시간 10분 후인 오전 11시 56분쯤 상황을 해제한 뒤 다시 출항해도 좋다는 내용의 안내 문자를 발송했다”고 말했다.

권윤희 기자
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