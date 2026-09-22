위기신호 945만명 찾고도…긴급복지 손길은 고작 1.4%

2023년보다 지원 인원 17% 감소

예산 7.5배 늘 때 지원 건수 9.3배

이미지 확대 서울 영등포 쪽방촌 골목에서 한 주민이 부채질하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 위기 신호 945만명 발굴, 긴급복지 1.4% 연계

공공·민간 서비스 절반 미만, 민간 의존 심화

예산 증가보다 수요 급증, 기준·절차 개선 요구

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단전과 단수, 건강보험료 체납 등 생활 위기 신호가 포착된 사람이 2015년 이후 누적 945만명에 달했지만, 실제 긴급복지 지원으로 이어진 사람은 1.4%에 불과한 것으로 나타났다. 공공·민간 복지서비스를 받은 사람도 절반에 못 미쳤고 이 가운데 10명 중 7명은 민간서비스로 연계됐다. 복지 사각지대를 찾아내는 데 그치지 않고 공공 안전망으로 신속히 연결해야 한다는 지적이 나온다.24일 국회입법조사처의 ‘2026 국정감사 이슈 분석’ 보고서에 따르면 복지 사각지대 발굴시스템이 도입된 2015년부터 지난해까지 발굴된 위기 대상자는 누적 945만 1321명이었다.이 가운데 공공·민간 복지서비스로 연결된 사람은 461만 574명으로 전체의 48.8%에 그쳤다. 갑작스러운 위기에 처한 저소득층에게 생계비 등을 지원하는 긴급복지로 연계된 사람은 13만 5503명으로 전체 발굴 대상자의 1.4%에 불과했다. 복지서비스를 지원받은 사람만 놓고 봐도 2.9%에 그쳤다.기초생활보장으로 연결된 사람은 25만 5920명으로 전체 지원 인원의 5.6%, 차상위 지원은 8만 1931명으로 1.8%였다. 기타 공공서비스 연계는 88만 7087명으로 19.2%를 차지했다. 반면 민간서비스로 연계된 사람은 325만 133명으로 70.5%에 달했다. 정부가 각종 위기 정보를 활용해 대상자를 찾아내더라도 실제 지원 단계에서는 민간 자원에 크게 의존하는 구조인 셈이다.복지 사각지대 발굴시스템은 단전·단수와 건강보험료 체납, 금융 연체 등 47종의 위기 정보를 분석해 도움이 필요할 가능성이 큰 가구를 찾아내는 제도다. 발굴 대상자가 모두 긴급복지 요건을 충족하는 것은 아니다. 지방자치단체가 현장 조사를 거쳐 소득·재산 기준과 실직·질병 등 위기 사유를 따져 지원 여부를 결정한다. 그럼에도 긴급복지 연계율이 낮고 민간서비스 비중이 큰 만큼 공공복지 연계 기준과 절차를 점검해야 한다는 지적이 나온다.긴급복지 수요 증가세는 예산 확충 속도를 앞질렀다. 관련 국비 예산은 2014년 499억원에서 지난해 3730억원으로 7.5배가 됐지만, 같은 기간 생계·의료·주거·시설이용 등 지원 건수는 4만 4344건에서 41만 375건으로 9.3배로 불어났다. 지원 건수 증가율이 예산 증가율을 177.9%포인트 웃돌면서 예산 확충이 수요 증가를 따라가지 못했다는 게 입법조사처의 분석이다.정부는 내년도 긴급복지 예산을 올해보다 141억 9100만원(3.4%) 늘어난 4325억 2000만원으로 편성했다. 올해 예산은 4183억 2900만원이다.입법조사처는 발굴한 위기가구를 신속히 공공 지원으로 연결할 수 있도록 기준과 절차를 개선하고 수요에 맞춰 긴급복지 예산을 탄력적으로 편성해야 한다고 제안했다.이현정 기자