추석 연휴, 행사 풍성한 전북으로 가볼까

세줄 요약 전북도, 추석 연휴 문화시설 243곳 개방

전시·공연·전통체험 등 54건 행사 운영

관광지·체육시설도 함께 문 열어

이미지 확대 한옥마을 관광객 전주 한옥마을. 전주시 제공

이미지 확대 전주동물원 맹수의 숲. 전주동물원 홈페이지

이미지 확대 어린이창의체험관 추석 특별체험 프로그램. 홈페이지 캡쳐

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추석 연휴를 맞아 전북 대표 문화·관광·체육시설이 도민과 귀성객들을 위해 문을 연다.전북도는 추석 연휴 도내 문화 시설 243곳을 개방하고 전시·공연과 전통문화 체험 등 54건의 문화행사를 운영한다고 22일 밝혔다.먼저 전북도립미술관에서는 국립현대미술관과 공동 주최하는 특별전 ‘피카소 도예: 발로리스의 여름’이 관람객을 맞는다. 국립현대미술관 이건희컬렉션으로 기증된 피카소의 도예 작품과 관련 아카이브를 통해 세계적인 거장의 예술세계를 만나볼 수 있다. 또 체험형 전시 ‘이나괴: 이상한데 나를 닮은 괴물’ 등 총 6건의 전시도 준비됐다.시군에서도 다양한 전시와 공연이 펼쳐진다. 전주대사습청에서는 추석 연휴 동안 마당창극 ‘암행어사 출도야!’, 군산 은파물빛광장에서는 사물놀이와 판굿 등이 어우러진 국악상설공연 ‘달빛문화제’가 열린다. 익산 백제왕궁박물관에서는 백제시대 연꽃의 상징과 미의식을 살펴보는 ‘진흙 속의 군자-백제 왕궁에 피어난 연꽃’을, 정읍시립미술관에서는 특별기획전 ‘공간의 기억: 머무는 시선’을 만날 수 있다.전통놀이부터 공예·음식 만들기까지 온 가족이 즐기는 행사도 풍성하다.전주 한옥마을 일원에서는 전주공예품전시관의 전통놀이·공예체험을 비롯해 우리놀이 스탬프투어, 전주기접놀이 체험, 전주부채문화관과 완판본문화관의 특별전시·전통놀이 등 가족 단위 방문객을 위한 프로그램이 운영된다. 군산 근대역사박물관에서는 윷놀이·제기차기·투호·비석치기 등 전래놀이 체험과 스탬프투어가 진행된다. 익산에서는 보석박물관의 자개키캡 키링 만들기와 전통놀이 체험, 만경강문화관의 바람떡 만들기와 윷놀이 미니대회, 백제왕궁박물관의 전통놀이 마당 등이 펼쳐진다. 고창에서는 전통놀이와 송편 빚기 체험, 부안에서는 추석맞이 가요 콩쿠르대회와 부안농악 판굿 등이 명절 분위기를 더할 전망이다.이와 함께 문화·체육시설과 주요 관광지 243개소가 개방된다.전북도립미술관과 국립전주박물관, 군산근대역사박물관, 국립익산박물관 등 박물관·미술관 등 문화시설은 물론 전주 경기전·전라감영·전주동물원 등 주요 관광지가 방문객을 기다리고 있다. 전주 화산체육관과 빙상경기장을 비롯한 도내 공공체육시설도 시설별 일정에 따라 운영될 예정이다. 다만 추석 당일인 25일에는 일부 휴관하거나 운영시설이 조정될 수 있어 방문 전 확인이 필요하다.어린이창의체험관에서도 특별체험 프로그램을 진행한다. 체험관 로비 및 야외에 투호, 대형 윷놀이, 딱지치기 등 전통 민속놀이를 즐길 수 있는 공간이 마련되고 추석 당일을 제외한 연휴 기간 동안 상설 체험시설을 정상 운영한다. 방문객들은 회차별로 1시간 30분 동안 영유아오감놀이, 4차산업(VR/AR)체험관 등 4개 존(ZONE), 30개 체험시설을 자유롭게 이용할 수 있다.도 관계자는 “이번 추석에는 고향을 찾은 귀성객과 도민들이 가족과 함께 여유롭고 풍성한 시간을 보낼 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다”며 “전북의 다채로운 문화 매력을 즐기며 따뜻한 한가위를 보내시길 바란다”고 말했다.설정욱 기자