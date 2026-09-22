네오젠로직, ‘T세포 반응 예측 AI 기술’ 미국 특허 등록

세줄 요약 미국 특허 등록결정, T세포 반응 예측 AI 기술

환자 유전정보·신생항원 분석, 표적 선별 핵심

글로벌 협력·기술이전 협상력 강화 기대

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이미지 확대 네오젠로직이 ‘펩타이드-MHC에 대한 T세포 활성의 예측 방법 및 분석장치’에 관한 미국 특허 등록결정을 받았다. 네오젠로직 제공

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SCL사이언스의 자회사 네오젠로직이 ‘펩타이드-MHC에 대한 T세포 활성의 예측 방법 및 분석장치’에 관한 미국 특허 등록결정을 받았다고 22일 밝혔다.이번 특허는 환자의 유전정보에서 MHC와 암세포의 신생항원 정보를 분석해 T세포 활성화와 면역반응을 일으킬 가능성이 높은 표적을 예측하는 기술이다. AI를 활용해 암세포에서 발견되는 여러 후보 가운데 환자의 면역체계가 실제로 인식하고 공격할 가능성이 높은 표적을 선별하는 것이 핵심이다.네오젠로직은 이번 특허를 통해 미국 시장에서 신생항원 예측기술에 대한 권리화 기반을 확보하고, 글로벌 제약·바이오기업과의 공동개발, 기술이전 및 연구 협력 과정에서 플랫폼의 차별성과 협상력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.한편 SCL사이언스와 네오젠로직은 오는 29일 기업설명회를 열고 암백신 임상 진입계획과 연구개발 진행상황, 사업 및 연구 추진체계 등에 대해 발표할 예정이다.김태곤 리포터