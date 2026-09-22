법무법인 세종, ‘AIDC 인프라센터’ 출범… AI·반도체 통합 자문 본격화

세줄 요약 AIDC 인프라센터 출범, 통합 법률자문 본격화

AI·반도체·데이터센터 대형 프로젝트 지원

전력·인허가·금융·기술보호 전 과정 대응

이미지 확대 첫째줄 좌측부터 장경수 변호사, 유정열 고문, 장윤석 대표변호사, 강신욱 대표변호사, 이상현 변호사, 임보경 변호사, 김세진 선임외국변호사, 박현주(Hyunju Helen Pak) 선임외국변호사. 법무법인 세종 제공

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법무법인 세종이 AI·반도체·데이터센터 등 국가 전략산업의 대형 프로젝트에 통합 법률 서비스를 제공하기 위해 ‘AIDC(AI 데이터센터) 인프라센터’를 출범했다고 22일 밝혔다.내년 3월 AIDC 특별법 시행을 앞두고 관련 투자가 급증하는 가운데 데이터센터 구축은 입지 선정부터 대규모 전력 확보, AI 규제, 투자·금융까지 복잡한 쟁점이 얽혀 있다. 세종은 그간 다수의 대형 데이터센터 개발 자문 경험을 토대로 이번 센터를 통해 첨단산업 인프라 전반에 걸친 ‘원스톱 자문체계’를 구축한다는 계획이다.센터는 부동산, 프로젝트·에너지, AI거버넌스, 지식재산권, M＆A 등 각 분야 핵심 전문가 100여명이 참여해 사업 초기 단계부터 인허가, 전력 공급계약, 기술 보호, 금융 구조 설계 및 매각에 이르기까지 전 과정을 지원한다.초대 센터장은 다수의 데이터센터 개발을 자문해 온 장경수 변호사와 산업통상자원부 출신이자 KOTRA 사장을 지낸 유정열 고문이 공동으로 맡았다.오종한 대표변호사는 “세종은 디지털 인프라 분야에서 풍부한 자문 역량을 축적해 왔다”며 “AIDC 인프라센터를 통해 복잡한 프로젝트 전 과정에서 최적의 솔루션을 제공하고 국가 전략산업 경쟁력 강화에도 기여할 것”이라고 밝혔다.박영주 기자