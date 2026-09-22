부산형 교육혁신 모델 만든다…부산시·교육청·자치구·대학 역량 결집

세줄 요약 부산시·교육청·자치구·대학 협약 체결

교육혁신 선도지역 공모 대응 추진

교육격차 완화·산학연계 강화 과제

이미지 확대 부산 교육혁신 선도지역 공동 추진을 위한 업무협약

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부산시는 22일 교육청, 자치구, 지역 대학, 관계기관과 ‘부산 교육혁신 선도지역 공동 추진을 위한 업무협약’을 체결했다.이날 협약은 교육부 ‘교육혁신 선도지역’ 공모에 대응해 부산형 교육혁신 모델을 마련하고자 추진됐다.협약에는 부산시와 부산시교육청을 비롯해 중구·서구·동구·영도구·금정구 등 5개 자치구, 국립부경대·국립한국해양대 등 6개 지역대학, 부산앵커센터 등 3개 관계기관이 참여했다.교육혁신 선도지역은 지역사회가 협력해 지역 여건에 맞는 교육 혁신을 이끌고, 이를 통해 지역 교육 발전은 물론 지역 인재 성장과 정주 기반을 조성하는 사업을 말한다.부산은 대학·기업 등 다양한 교육·산업 기반을 갖추고 있으면서도 지역 간 교육 여건의 차이와 인구 유출 등에 대응할 필요가 있는 비수도권 광역시 대상 ‘2유형’으로 공모에 참여한다.특히 인구감소(관심) 지역인 중구·서구·동구·영도구·금정구를 중심으로 교육격차 완화, 대학·산업 연계 교육 강화를 필수과제로 추진하고, 지역별 교육수요와 특성을 반영한 자율과제도 함께 추진한다.참여기관은 각 기관이 보유한 역량과 자원을 활용해 교육혁신 선도지역 운영계획 수립, 지역 여건에 맞는 교육혁신 모델 창출, 지역 내 교육격차 완화, 인재 양성 방안 마련 등 교육혁신 선도지역의 성공적인 추진에 상호 협력할 계획이다.시는 이날 협약을 바탕으로 세부 사업을 구체화해 30일까지 교육부 교육혁신 선도지역 공모를 신청할 계획이다.전재수 부산시장은 “부산이 자원과 역량을 하나로 모아 부산의 특성을 살린 교육혁신 모델을 만들고, 교육이 지역의 새로운 활력이 될 수 있도록 지원하겠다”라고 말했다.부산 신정훈 기자