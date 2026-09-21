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[포토] ‘화이트카펫’ 메밀꽃밭

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수정 2026-09-21 17:36
입력 2026-09-21 17:36
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맑은 날씨를 보인 21일 오전 제주시 오라동 메밀꽃밭을 찾은 관광객들이 만개한 메밀꽃을 감상하며 가을 날씨를 만끽하고 있다.

제주도는 지난 2024년 기준 메밀 재배면적이 3236㏊(헥타아르)로 전국 재배면적의 87%를 차지하는 최대 주산지다.

온라인뉴스부
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