사회 김성수 대법관 취임식 참석한 조희대 대법원장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/21/20260921500264 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-09-21 16:13 입력 2026-09-21 16:13 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 조희대(오른쪽) 대법원장이 21일 서울 서초구 대법원에서 열린 신임 대법관 취임식에서 김성수 신임 대법관의 취임사를 경청하고 있다. 2026.9.21 이지훈 기자 조희대(오른쪽) 대법원장이 21일 서울 서초구 대법원에서 열린 신임 대법관 취임식에서 김성수 신임 대법관의 취임사를 경청하고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 21일 대법원에서 열린 행사는 무엇인가? 신임 대법관 취임식 대법원장 취임식