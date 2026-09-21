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김성수 대법관 취임식 참석한 조희대 대법원장

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-09-21 16:13
입력 2026-09-21 16:13
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조희대(오른쪽) 대법원장이 21일 서울 서초구 대법원에서 열린 신임 대법관 취임식에서 김성수 신임 대법관의 취임사를 경청하고 있다. 2026.9.21 이지훈 기자
조희대(오른쪽) 대법원장이 21일 서울 서초구 대법원에서 열린 신임 대법관 취임식에서 김성수 신임 대법관의 취임사를 경청하고 있다. 2026.9.21 이지훈 기자


조희대(오른쪽) 대법원장이 21일 서울 서초구 대법원에서 열린 신임 대법관 취임식에서 김성수 신임 대법관의 취임사를 경청하고 있다.

이지훈 기자
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