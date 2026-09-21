재활용 체험하는 외국인

이미지 확대 21일 서울 광화문광장에서 열린 ‘제4회 지구하다 페스티벌’을 찾은 사람들이 폐 양말목으로 냄비받침 만들기 체험을 하고 있다. 2026.9.21 도준석 전문기자

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21일 서울 광화문광장에서 열린 ‘제4회 지구하다 페스티벌’을 찾은 사람들이 폐 양말목으로 냄비받침 만들기 체험을 하고 있다.도준석 전문기자