사회 재활용 체험하는 외국인 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/21/20260921500182 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-09-21 14:29 입력 2026-09-21 14:29 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 21일 서울 광화문광장에서 열린 ‘제4회 지구하다 페스티벌’을 찾은 사람들이 폐 양말목으로 냄비받침 만들기 체험을 하고 있다. 2026.9.21 도준석 전문기자 21일 서울 광화문광장에서 열린 ‘제4회 지구하다 페스티벌’을 찾은 사람들이 폐 양말목으로 냄비받침 만들기 체험을 하고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 행사는 어떤 주제의 페스티벌인가? 지구환경 전통문화