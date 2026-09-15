알리·위챗페이로 부산 버스 탄다… 21일부터 ‘제로페이 QR결제’ 도입

세줄 요약 부산 시내버스 제로페이 QR결제 도입

알리페이·위챗페이 등 외국인 편의 확대

환전·교통카드 없이 버스 탑승 가능

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공

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부산을 찾은 외국인 관광객이 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 시내버스에 제로페이(QR) 간편결제 서비스가 도입된다.부산시는 오는 21일부터 시내버스 제로페이 간편결제를 시행한다고 15일 밝혔다. 버스 안에 부착된 QR코드를 이용해 요금을 내는 방식이다. 한국간편결제진흥원이 운영하는 제로페이 글로벌 결제 네트워크를 활용하기 때문에 별도의 결제 시스템을 구축하지 않아도 된다. 이용객도 평소 사용하던 제휴 결제 앱을 그대로 이용할 수 있다.승객은 시내버스에 올라 휴대전화에서 사용 중인 결제 앱을 실행하고, 버스 내 QR코드를 촬영한 다음 결제하기 버튼을 누르면 자동 환전을 거쳐 요금을 낼 수 있다. 결제 완료 화면을 버스 승무원에게 보여주면 버스에 탑승할 수 있다.이 서비스를 시행하면 중화권 모바일 간편결제인 알리페이, 위챗페이, 유니온페이 등 사용자들이 환전, 교통카드 구매 등 과정 없이 시내버스를 이용할 수 있다.시는 최근 부산을 방문하는 외국인 관광객이 급증하면서 모바일 간편결제 수요도 커진 것으로 보고 이 서비스를 도입하기로 했다. 올해 부산을 방문한 외국인은 400만명이 넘을 것으로 예상된다. 현재 중국·대만·홍콩·필리핀 등 아시아권 관광객이 전체의 60% 이상을 차지하고 있다.시는 시내버스 모든 차량에 큐알(QR)코드와 다국어 이용 안내를 부착하고, 부산역·부산항 등 주요 관문 인근 정류소, 관광안내소 등을 중심으로 이용 방법을 적극 안내할 계획이다. 시 관계자는 “앞으로도 외국인 관광객이 대중교통을 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 다양한 교통 서비스를 확대해 나가겠다”라고 말했다.부산 정철욱 기자