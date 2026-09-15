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28년째 ‘한가위 온정’… 에이스경암, 성남시에 백미 7500포 기탁

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박영주 기자
수정 2026-09-15 14:01
입력 2026-09-15 13:59
세줄 요약
  • 추석 앞두고 성남시에 백미 7500포 기탁
  • 독거노인·소년소녀가장 등 취약계층 지원
  • 1999년부터 28년째 이어진 명절 나눔
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에이스경암 안성호 이사장(왼쪽)과 신상진 성남시장(오른쪽)이 15일 시청 광장에서 열린 쌀 기탁식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 에이스경암 제공
에이스경암 안성호 이사장(왼쪽)과 신상진 성남시장(오른쪽)이 15일 시청 광장에서 열린 쌀 기탁식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 에이스경암 제공


재단법인 에이스경암의 안성호 이사장이 추석 명절을 앞두고 고물가로 어려움을 겪는 이웃들을 위해 2억 1000만원 상당의 백미를 성남시에 기탁했다고 15일 밝혔다.

에이스경암은 오늘 성남시청에서 쌀 기탁식을 열고 백미 10kg짜리 7500포를 전달했다. 기탁된 쌀은 관내 독거노인과 소년·소녀 가장 등 취약계층의 생계 지원에 쓰인다.

명절 백미 나눔은 ‘누구나 소외되지 않아야 한다’는 신념으로 1999년부터 28년간 이어져 왔다. 이번을 포함해 누적 백미는 총 17만 5260포, 금액으로는 44억 4000만원 규모다.

에이스경암은 이 밖에도 산불 피해 복구 성금, 소방관 처우 개선, 루게릭요양병원 건립 후원, 무료 급식소 ‘에이스 경로회관’ 운영 등 다각적인 사회공헌 활동을 지속하고 있다.

안 이사장은 “어려운 시기를 보내는 이웃들에게 따뜻한 위로가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 일상에 실질적인 힘이 되는 나눔을 꾸준히 이어가겠다”고 전했다.

박영주 기자
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