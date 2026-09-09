동해 묵호 주차빌딩 개방…연말까지 무료

세줄 요약 묵호수변공원 주차빌딩 임시 개방

연말까지 무료 운영, 내년 유료 전환

관광객 급증 대응한 305대 수용 시설

이미지 확대 강원 동해시 묵호수변공원 주차빌딩. 동해시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강원 동해시는 묵호수변공원 주차빌딩을 임시 개방했다고 9일 밝혔다.주차빌딩은 2층 연면적 7500㎡ 규모이고, 승용차 293대와 버스 12대 등 총 305대를 수용할 수 있다. 바다와 묵호항 일대를 조망할 수 있는 전망대도 있다.시는 묵호항과 논골담길, 도째비골 스카이밸리 등 묵호 일대 관광지를 찾는 관광객이 급증해 주차빌딩을 건립했다. 2021년부터 121억 원이 투입됐다.주차빌딩은 임시 개방하는 연말까지 무료로 운영되고, 내년부터는 무인정산기를 설치해 유료로 전환한다.시 관계자는 “주차빌딩과 연계한 수변공원은 소규모 공연과 지역 행사 등이 가능한 공간으로 정비해 주차와 휴식, 관광이 어우러지는 해양친수공간으로 활용할 계획이다”고 말했다.동해 김정호 기자