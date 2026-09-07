천안 성정동 아파트 3층 불…1명 심정지

세줄 요약 천안 성정동 아파트 3층 화재 발생

60대 1명 심정지, 병원 이송

주민 12명 대피, 추가 피해 없음

이미지 확대 7일 오전 불이 난 충남 천안시 서북구 성정동 아파트 현장. 독자 제공

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7일 오전 5시 39분쯤 충남 천안시 서북구 성정동 5층짜리 아파트 3층에서 불이 났다.천안서북소방서 등에 따르면 장비 20여 대와 인원 40여 명을 동원해 신고 접수 20여 분 만에 불을 완전히 껐다.불이 시작된 것으로 추정되는 3층 세대에서는 60대 1명이 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌다.화재 당시 아파트 주민 12명은 건물 밖으로 대피해 추가 인명 피해는 발생하지 않았다.경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인 등을 조사할 방침이다.천안 이종익 기자