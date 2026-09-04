양양에 러닝족 집결…강변마라톤 12일 개최

세줄 요약 양양 강변 전국 마라톤 12일 개최

6000여 명 참가, 하프·10㎞·3㎞ 구성

남대천·바다·설악산 조망 속 레이스

이미지 확대 강원 양양 강변 전국 마라톤 대회가 12일 개최된다. 사진은 2024년 대회 모습. 양양군 제공

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강원 양양군은 오는 12일 ‘양양 강변 전국 마라톤 대회’를 개최한다고 4일 밝혔다.올해로 5회째를 맞는 이 대회에는 6000여 명이 참가해 열전을 펼친다. 코스는 하프, 10㎞, 3㎞로 나뉘고, 모든 코스에서 남대천과 바다, 설악산의 수려한 경관을 즐기며 레이스를 즐길 수 있다.올해부터 전 구간에 전문 응급 대응 인력인 ‘레이스 패트롤’를 배치해 경기 중 발생할 수 있는 응급 상황에 신속하게 대처한다. 또 완주 기록 포토존을 2곳에서 4곳으로 늘려 대기 시간을 줄였고, 레이스를 마친 참가자들이 피로를 풀 수 있는 휴식 공간도 마련했다.대회 당일 오전 9시부터 오후 1시까지 코스 일원은 차량 통행이 전면 또는 부분 통제되고, 모범운전자회와 자율방범대 회원 등 200여 명이 교통 통제와 안전 관리를 돕는다.대회 관계자는 “양양의 젖줄인 남대천을 비롯해 동해 바다와 설악산의 정취를 함께 만끽할 수 있는 차별화된 코스가 전국 러너들로부터 꾸준히 사랑받고 있다”며 “올해는 안전 대책과 편의 시설을 한층 강화했다”고 말했다.양양 김정호 기자