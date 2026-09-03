“해변이 극장”…삼척 해랑영화제 4일 개막

개막작 4·3 소재 ‘내 이름은’

단편 공모전 출품작 상영

거장 배창호 감독 특별전도

이미지 확대 제3회 해랑영화제가 4~5일 삼척해변에서 열린다. 사진은 삼척해변. 서울신문 DB

이미지 확대 제3회 해랑영화제 포스터. 삼척시 제공

세줄 요약 삼척해변, 4~5일 야외 극장 변신

해랑영화제 개막작·GV·공연·불꽃놀이

폐막식 수상작 시상과 특별전 진행

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동해안 대표 해변 중 하나인 삼척해변이 야외 극장으로 변신한다.삼척관광문화재단은 오는 4~5일 삼척해변에서 ‘푸른 바다의 신화·역사’를 주제로 한 제3회 해랑영화제를 연다고 3일 밝혔다. 첫날 개막식에서는 정지영 감독의 ‘내 이름은’이 개막작으로 걸린다. 한 소년이 어머니의 잃어버린 기억을 통해 제주 4·3 사건의 진실과 자신의 뿌리를 마주하는 이야기를 다루며 묵직한 울림을 선사한다. 제25회 뉴욕아시안영화제와 제28회 우디네 극동영화제에서 각각 관객상을 수상했다. 개막식에서는 정 감독이 관객들과 소통하는 GV(관객과의 대화) 행사와 DJ수빈의 공연, 불꽃놀이도 진행된다.둘째날 폐막식에서는 단편영화 공모전 수상작으로 대상 1편, 최우수상 1편, 우수상 1편, 장려상 8편 등 총 11편을 발표하고 시상한다. 대상 수상작은 시상식 직후 상영된다. 개·폐막식 드레스 코드는 하와이안 셔츠나 리넨 셔츠 등 편안한 차림의 비치 룩이다. 객석은 빈백과 캠핑 의자로 꾸며진다.영화제 기간 정하동 이사부독도기념관에서는 배창호 감독 특별전이 열려 ‘고래사냥’, ‘기쁜 우리 젊은 날’, ‘흑수선’, ‘꿈’, ‘배창호의 클로즈업’ 등 대표작 5편이 상영된다. 배 감독과 박장춘 감독, 정보석 배우가 함께하는 GV행사도 마련된다. 성남동 가람영화관에서는 ‘빛 속으로’, ‘오래된 미래’, ‘강이와 두기’, ‘사라지는 세계’ 등 공모전 본선 진출작 20편을 관람할 수 있다.유재현 재단 사무국장은 “시민과 관광객들이 지역 곳곳에서 영화를 만나고 자연스럽게 행사에 참여할 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다”고 말했다.삼척 김정호 기자