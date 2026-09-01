강원 의료기기 ‘한자리’…GMES 3일 개막

세줄 요약 GMES 3~4일 원주 개최, 147개 기업 참가

34개국 바이어 128명과 1대1 수출 상담

채용박람회·체험전시로 산업·고용 연계

이미지 확대 2026 강원의료기기전시회 포스터. 강원도 제공

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강원도는 강원의료기기전시회(GMES)를 오는 3일부터 4일까지 원주의료기기종합지원센터에서 개최한다고 1일 밝혔다. 도와 원주시가 주최, 원주의료기기산업진흥원·KOTRA·국민건강보험공단이 주관한다.전시회에서는 147개 기업이 166개 부스를 꾸려 디지털헬스, 병원 장비, 미용·화장품, 체외진단 등 다양한 분야의 기술과 제품을 선보인다. 34개국 바이어 128명과 일대일 수출 상담도 갖는다. 한·일 기술교류회와 의료기기 RA(규제·인허가 포럼), 기업 지원 설명회, 수출 간담회 등도 열린다.또 기업과 구직자를 연결하는 채용박람회와 공공기관 취업 특강이 운영되고, 관람객이 의료기기와 디지털 헬스케어 기술과 제품을 체험하는 콘텐츠도 마련된다.올해로 22회째를 맞는 전시회는 도내 대표적인 수출 비즈니스 플랫폼으로 4년 전 한국전시산업진흥회로부터 국제전시회 인증을 획득했다. 그동안 전시회를 통해 3600억원의 수출 계약이 성사됐다. 2023년 276억원, 2024년 331억원, 2025년 504억원으로 매년 성장세를 이어가고 있다.우상호 강원지사는 “GMES는 지난 20여 년간 강원의료기기산업의 세계시장 진출을 이끌어 온 대표적인 비즈니스 플랫폼이다”며 “올해도 국내외 협력사와의 교류를 확대해 기업 성장과 해외시장 개척을 돕겠다”고 말했다.원주 김정호 기자