한양사이버대 미래복지포럼, 온라인 복지심포지엄 개최

세줄 요약 미래복지포럼, 줌 기반 복지심포지엄 개최

우수 졸업생, 과제 작성법과 노하우 공유

재학생 졸업 준비·전문성 향상 기대

이미지 확대 한양사이버대 온라인 복지심포지엄 포스터. 한양사이버대 제공

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한양사이버대학교 중앙동아리 미래복지포럼이 오는 3일 회원 200여명을 대상으로 줌(Zoom)을 활용한 온라인 복지심포지엄을 개최한다고 1일 밝혔다.이번 심포지엄에서는 사회복지학과 우수 졸업생들이 사회복지현장실습 종결평가서와 졸업프로젝트보고서 등 주요 과제의 작성법과 학습 노하우를 재학생들에게 소개한다.특히 사회복지학 과제는 복지현장의 경험과 목소리를 보고서에 담아내는 것이 중요한 만큼, 졸업생들의 실질적인 작성 경험을 공유하는 이번 행사가 재학생들의 관심을 모으고 있다는 게 한양사이버대 관계자의 설명이다.미래복지포럼은 사회복지학과를 비롯해 부동산학과, 아동학과, 보건행정학과, 상담심리학과 등 사회복지학을 부·복수전공하는 학생들로 구성된 동아리다.강권신 미래복지포럼 단장은 “사회복지학에서 기록은 중요한 영역”이라며 “다양한 보고서 작성법을 미리 익히는 이번 심포지엄이 졸업 준비와 전문성 향상에 도움이 되길 기대한다”고 말했다.김태곤 리포터