가정폭력 피해 30대 여성 피살…용의자 추적 중

보호용 스마트워치로 긴급신고했지만 끝내 숨져

세줄 요약 가정폭력 피해 신고 여성, 보호 중 피살

광주시 다세대주택 계단서 흉기 공격

경찰, CCTV로 용의자 신원·도주 추적

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가정폭력 피해 신고로 경찰의 보호를 받던 30대 여성이 경기 광주시의 한 다세대주택에서 흉기에 찔려 숨졌다.1일 오전 7시 17분쯤 광주시의 한 다세대주택 외부 계단에서 30대 여성 A씨가 괴한이 휘두른 흉기에 여러 차례 찔렸다.A씨는 경찰로부터 지급받은 보호용 스마트워치로 긴급신고했으며, 출동한 경찰과 소방 당국에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. A씨에게는 과거 가정폭력 피해를 신고한 이력이 있었던 것으로 파악됐다.경찰은 현장 주변 폐쇄회로(CC)TV에서 모자를 쓴 남성이 A씨를 공격한 뒤 달아나는 장면을 확인하고 용의자의 신원과 도주 경로를 추적하고 있다.경찰은 용의자가 과거 가정폭력 신고와 관련된 인물인지와 범행 동기 등을 확인할 방침이다.한상봉 기자