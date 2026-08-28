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[부고] 고금석(전 서울신문 기자, 홍콩대 지리학과 조교수)씨 부친상

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서진솔 기자
서진솔 기자
수정 2026-08-28 09:12
입력 2026-08-28 09:12
●고상호씨 별세, 금석(전 서울신문 기자, 홍콩대 지리학과 조교수)·세이·세연씨 부친상, 허예민(화이자 본사 임상약리부문 전무)씨 시부상, 박병수(전 서울대 강사)씨 빙부상=27일 중앙보훈병원장례식장. 발인29일. (02)2225-1004

서진솔 기자
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