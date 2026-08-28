사회 [부고] 고금석(전 서울신문 기자, 홍콩대 지리학과 조교수)씨 부친상 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/28/20260828500028 URL 복사 댓글 0 서진솔 기자 수정 2026-08-28 09:12 입력 2026-08-28 09:12 구글에서 서울신문 먼저 보기 ●고상호씨 별세, 금석(전 서울신문 기자, 홍콩대 지리학과 조교수)·세이·세연씨 부친상, 허예민(화이자 본사 임상약리부문 전무)씨 시부상, 박병수(전 서울대 강사)씨 빙부상=27일 중앙보훈병원장례식장. 발인29일. (02)2225-1004서진솔 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 고상호씨의 발인일은 언제입니까? 27일 29일