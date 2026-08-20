전국서울인/19면/고향사랑 기부 답례품 1위 ‘성심당 빵’, 대전에 대한 기부 ‘견인’

대전시 고향 사랑 기부 3년 새 12배 증가

대기업급 성심당 답례품 제공 놓고 반론

이미지 확대 대전 성심당 매장. 대전 뉴스1

세줄 요약 성심당 빵·상품권, 답례품 1위 지속

대전 고향사랑기부 3년 만에 12배 증가

지역 특산품 확대 필요성도 제기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대전의 고향사랑 기부가 3년 만에 12배나 증가한 가운데 기부자가 원하는 답례품 부동의 1위는 ‘성심당 빵’으로 나타났다. 성심당 빵을 받기 위해 기부한다는 분석까지 나오고 있다.20일 대전시에 따르면 최근 3년간 고향사랑 기부제 답례품을 집계한 결과 성심당 제품이 압도적으로 많았다. 2023년 제도 시행 이후 성심당 상품권과 빵이 3년 연속 1위를 지키고 있다. 2023년은 성심당 파운드케이크가 276건으로 전체 답례품의 32%를 차지했다. 2024년은 성심당 상품권이 2847건으로 가장 많았고 성심당 파운드케이크를 합치면 3732건으로 전체 답례품(5794건)의 64%에 달했다. 지난해는 성심당 상품권(6232건)과 파운드케이크·초코파운드케이크를 포함해 성심당이 전체(1만 7833건)의 57%(1만 94건)를 차지했다.개인이 고향사랑 기부제를 통해 기부하면 세액공제와 기부 금액의 30%까지 답례품을 받을 수 있는데, 시가 성심당 빵을 답례품으로 제공하면서 기부 실적이 증가하는 추세다. 시행 첫해 1484건(1억 2200만원)이던 기부는 2024년 6877건(6억 8600만원), 지난해 1만 8472건(18억 4000만원)으로 3년 만에 12배 이상 늘었다.다만 제과·제빵 분야에서 대기업을 넘어설 정도로 매출 규모가 성장한 성심당 제품을 답례품으로 제공하는 것에 대한 반론도 있다. 지역경제 활성화 차원에서 지역 특산품이나 중소기업 제품 제공을 통한 판로 지원이 필요하다는 지적이다.시는 이날 고향사랑 기부 답례품 공급 1위를 기록하며 제도 활성화에 기여한 임영진 성심당 대표이사에게 감사패를 수여했다. 허태정 대전시장은 “향토기업인 성심당이 지역과 함께 성장할 수 있도록 협력을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자