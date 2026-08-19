[포토] 수해 복구 구슬땀 흘리는 장병들

세줄 요약 거제·통영 극한호우 피해, 복구 총력 대응

육군 39사단 병력 400여 명 투입 지원

통합지원본부 가동, 배수·토사 제거 진행

1 / 7 이미지 확대 육군 제39보병사단(39사단) 기동·공병대대 장병들이 19일 경남 거제시 장평동 장평초등학교에서 수해 복구 작업을 하고 있다. 2026.8.19

연합뉴스

이미지 확대 육군 제39보병사단(39사단) 기동·공병대대 장병들이 19일 경남 거제시 장평동 장평초등학교에서 수해 복구 작업을 하고 있다. 2026.8.19

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이미지 확대 육군 제39보병사단(39사단) 기동·공병대대 장병들이 19일 경남 거제시 장평동 장평초등학교에서 수해 복구 작업을 하고 있다. 2026.8.19

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이미지 확대 육군 제39보병사단(39사단) 기동·공병대대 장병들이 19일 경남 거제시 장평동 장평초등학교에서 수해 복구 작업을 하고 있다. 2026.8.19

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이미지 확대 육군 제39보병사단(39사단) 기동·공병대대 장병들이 19일 경남 거제시 장평동 장평초등학교에서 수해 복구 작업을 하고 있다. 2026.8.19

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이미지 확대 육군 제39보병사단(39사단) 기동·공병대대 장병들이 19일 경남 거제시 장평동 장평초등학교에서 수해 복구 작업을 하고 있다. 2026.8.19

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이미지 확대 육군 제39보병사단(39사단) 기동·공병대대 중장비가 19일 오전 경남 거제시 장평동 장평초등학교 운동장에서 토사 제거 작업을 하고 있다.

이들은 토사 제거, 교실 토사 제거·청소 등을 이날 진행한다. 2026.8.19

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광복절 연휴 경남 남해안에 쏟아진 극한호우로 큰 피해가 발생한 거제와 통영에서 19일에도 군과 소방, 지자체 등이 인력과 장비를 투입해 수해 복구에 나선다.경남도와 거제·통영시 등에 따르면 각 기관은 이날 침수 지역 배수와 토사·부유물 제거, 도로와 주택가 주변 잔해물 정리 등 복구 작업을 이어간다.육군 제39보병사단도 거제와 통영 일대에 병력 400여 명을 투입해 토사와 쓰레기 제거, 침수 피해 시설 정리 등을 지원할 예정이다.거제시는 전날부터 재난복구 통합지원본부를 설치해 24시간 운영하고 있다.통합지원본부에는 거제시와 거제소방서, 한국전력공사, 한국수자원공사 등이 참여해 기관별로 분산됐던 피해 복구와 지원 업무를 한곳에서 처리한다.피해 현장에 필요한 인력과 장비, 물품 등을 지원하고 도움이 필요한 시민과 자원봉사자 등을 연결하는 역할도 맡는다.통영시도 피해 현장을 중심으로 응급 복구를 이어간다.시는 굴착기와 덤프트럭, 크레인, 양수기 등 장비를 피해 상황에 따라 투입하고 읍면동 자생 단체 등과 함께 침수 지역 배수와 토사·부유물 제거, 통행로 확보 등에 나선다.앞서 집중호우 피해 대응을 위해 내려졌던 국가소방동원령은 전날 오후 2시 12분을 기해 해제됐다.이에 따라 다른 지역에서 지원된 험지펌프차와 회복지원차 등 일부 장비는 복귀했다.다만, 울산·경북소방, 중앙119구조본부 소속 대용량 방사포는 거제시에 남아 침수 지역 배수를 지원한다.경남도 내 다른 시·군에서 지원된 펌프 차량을 활용한 배수 작업도 계속되며, 대용량 방사포 등을 활용한 침수 지역 복구 작업도 이어진다.온라인뉴스부