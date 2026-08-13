사회 [포토] ‘아름다운 자태’ 빅토리아 연꽃 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/13/20260813801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-13 15:30 입력 2026-08-13 15:30 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 활짝 핀 빅토리아 연꽃13일 경남 함양군 상림연꽃단지에서 빅토리아 연꽃이 폭염을 이기고 활짝 펴 아름다운 자태를 뽐내고 있다. 2026.8.13 함양군 김용만 제공 뉴스1 이미지 확대 폭염 뚫고 활짝 핀 빅토리아 연꽃13일 경남 함양군 상림연꽃단지에서 빅토리아 연꽃이 폭염을 이기고 활짝 펴 아름다운 자태를 뽐내고 있다. 2026.8.13 함양군 제공 이미지 확대 활짝 핀 빅토리아 연꽃13일 경남 함양군 상림연꽃단지에서 빅토리아 연꽃이 폭염을 이기고 활짝 펴 아름다운 자태를 뽐내고 있다. 2026.8.13 함양군 김용만 제공 뉴스1 이미지 확대 아름다운 자태 뽐내는 빅토리아 연꽃13일 경남 함양군 상림연꽃단지에서 빅토리아 연꽃이 폭염을 이기고 활짝 펴 아름다운 자태를 뽐내고 있다. 2026.8.13 함양군 김용만 제공 뉴스1 이미지 확대 상림연꽃단지에 핀 빅토리아 연꽃13일 경남 함양군 상림연꽃단지에서 빅토리아 연꽃이 폭염을 이기고 활짝 펴 아름다운 자태를 뽐내고 있다. 2026.8.13 함양군 김용만 제공 뉴스1 13일 경남 함양군 상림연꽃단지에서 빅토리아 연꽃이 폭염을 이기고 활짝 펴 아름다운 자태를 뽐내고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 빅토리아 연꽃이 피어있는 장소는 어디인가? 경남 함양군 경북 안동시