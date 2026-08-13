사회 [포토] ‘감당불가 비바람’ 경포바다 여전히 수영금지 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/13/20260813800009 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-13 16:29 입력 2026-08-13 16:18 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 거센 비바람과 높은 파도…강릉 경포해수욕장13일 강원 강릉시 경포해수욕장 앞바다에 강한 비바람과 함께 높은 파도가 일고 있다. 경포를 비롯한 강원 동해안 해수욕장은 태풍 영향으로 며칠째 수영금지 상태가 이어지고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 거센 비바람과 높은 파도…강릉 경포해수욕장13일 강원 강릉시 경포해수욕장 앞바다에 강한 비바람과 함께 높은 파도가 일고 있다. 경포를 비롯한 강원 동해안 해수욕장은 태풍 영향으로 며칠째 수영금지 상태가 이어지고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 경포 바다는 오늘도 수영금지13일 강원 강릉시 경포해수욕장 앞바다에 강한 비바람과 함께 높은 파도가 일고 있다. 경포를 비롯한 강원 동해안 해수욕장은 태풍 영향으로 며칠째 수영금지 상태가 이어지고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 경포 바다는 오늘도 수영금지13일 강원 강릉시 경포해수욕장 앞바다에 강한 비바람과 함께 높은 파도가 일고 있다. 경포를 비롯한 강원 동해안 해수욕장은 태풍 영향으로 며칠째 수영금지 상태가 이어지고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 경포 바다는 오늘도 수영금지13일 강원 강릉시 경포해수욕장 앞바다에 강한 비바람과 함께 높은 파도가 일고 있다. 경포를 비롯한 강원 동해안 해수욕장은 태풍 영향으로 며칠째 수영금지 상태가 이어지고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 거센 비바람과 높은 파도…강릉 경포해수욕장13일 강원 강릉시 경포해수욕장 앞바다에 강한 비바람과 함께 높은 파도가 일고 있다. 경포를 비롯한 강원 동해안 해수욕장은 태풍 영향으로 며칠째 수영금지 상태가 이어지고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 이미지 확대 거센 비바람과 높은 파도…강릉 경포해수욕장13일 강원 강릉시 경포해수욕장 앞바다에 강한 비바람과 함께 높은 파도가 일고 있다. 경포를 비롯한 강원 동해안 해수욕장은 태풍 영향으로 며칠째 수영금지 상태가 이어지고 있다. 2026.8.13 연합뉴스 13일 강원 강릉시 경포해수욕장 앞바다에 강한 비바람과 함께 높은 파도가 일고 있다.경포를 비롯한 강원 동해안 해수욕장은 태풍 영향으로 며칠째 수영금지 상태가 이어지고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 강원 동해안 해수욕장의 현재 상태는? 수영금지 수영허용