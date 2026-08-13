세종대, 대한민국 해군과 학·군 교류 협약 체결

세줄 요약 해군과 학·군 교류 협약 체결

AI·디지털 국방기술 협력 확대

첨단국방과학기술대학원 신설 추진

이미지 확대 엄종화(오른쪽 일곱 번째) 세종대 총장, 홍우영(왼쪽 여섯 번째) 세종대 특임부총장, 김경률(왼쪽 일곱 번째) 해군참모총장 등 양측 관계자들이 지난 12일 계룡대에서 첨단 국방과학기술 분야 인재 양성 및 교류 협력을 위한 학·군 교류 협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 세종대 제공

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세종대학교가 대한민국 해군과 학·군 교류 협약을 체결하고 AI·디지털 기반 첨단 국방과학기술 분야의 교육·연구 협력을 확대한다.세종대는 충남 계룡대에서 대한민국 해군과 협약식을 갖고 국방과학기술 분야 교육·연구 협력과 전문인재 양성에 나서기로 했다고 13일 밝혔다.이날 세종대의 엄종화 총장과 주요 보직 교수들은 육·해·공군참모총장을 예방하고 첨단 국방기술 분야 협력 방안을 논의했다.양 기관은 협약을 통해 국방과학기술 분야 인력·정보 교류, 해군 AI 전문성 강화를 위한 맞춤형 교육, 첨단 국방기술 연구개발(R＆D) 리더 양성 등을 추진한다. 특히 AI, ICT, 로봇, 무인·자율주행, 사이버, 국방경영 등 미래 국방 핵심 분야에서 협력을 강화한다는 계획이다.세종대는 이를 바탕으로 2027학년도 1학기부터 첨단국방과학기술대학원을 신설한다. 대학원에는 국방경영·방위산업, 국방AI융합기술, 국방사이버보안, 해양무기체계, 국방우주·항공 등 5개 전공이 개설될 예정이다.교육 대상은 현역 군인과 군무원, 방산업체 연구원 등이며, 실시간 온라인 중심 교육과정을 운영한다. 또한 장학금과 학비 감면, 기존 군 교육과정의 학점 인정 등을 통해 군 위탁생의 학업을 지원한다.김태곤 리포터