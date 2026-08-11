“10만원 기부했더니 워터파크가 공짜?”…휴가철 고향사랑기부 200% 활용법

휴가지 경제 살리는 ‘고향사랑기부’

이미지 확대 지난해 8월 강원 양양군 설악해수욕장에서 피서객이 서핑을 배우고 있다. 고향사랑기부 참여자에게 강원 양양군은 서핑 입문 강습권(3시간)을, 부산시는 서핑 렌탈 체험권을 답례품(3만원 상당)으로 제공한다. 행정안전부 제공

이미지 확대 고향사랑기부제 기부금 현황. <자료: 행정안전부>

서울신문 31면 그래픽

이미지 확대 강원 삼척시에 고향사랑기부를 하면 장호항 스노쿨링과 카누 등 해양 액티비티 체험권 2종을 답례품으로 받을 수 있다. 사진은 장호항에서 카누를 즐기는 사람들의 모습.

행정안전부 제공

이미지 확대 경남 통영은 고향사랑 기부 답례품으로 한려수도의 아름다운 풍경을 볼 수 있는 통영케이블카 왕복이용권을 올해 처음 선보였다. 사진은 지난 3월 통영케이블카를 이용하고 있는 관광객 모습. 행정안전부 제공

이미지 확대 무더위 속 서핑 즐기는 시민들 - 이른 더위가 찾아온 지난 6월 부산 해운대구 송정해수욕장에서 시민들이 서핑을 즐기고 있다. 부산과 강원 양양군은 각각 서핑렌탈 체험권과 3시간짜리 서핑입문 강습권을 고향사랑기부에 참여한 시민들에게 답례품(3만원 상당)으로 제공한다. 뉴시스

이미지 확대 강원 동해시는 고향사랑기부 답례품으로 삼화사 무릉계곡 템플스테이 체험권(사진)을 내놨다. 108배·범종치기 등 사찰 체험과 무릉계곡 트레킹, 차담 시간 등을 즐길 수 있다. 행정안전부 제공

이미지 확대 지난 9일 강원 삼척시 장호항 어촌체험마을에서 피서객들이 고향사랑기부금 답례품으로 스노쿨링을 즐기고 있다. 행정안전부 제공

이미지 확대 지난해 8월 강원 양양군 설악해수욕장에서 피서객이 서핑을 배우고 있다. 고향사랑기부 참여자에게 강원 양양군은 서핑 입문 강습권(3시간)을, 부산시는 서핑 렌탈 체험권을 답례품(3만원 상당)으로 제공한다. 행정안전부 제공

세줄 요약 관광형 답례품 100여 개 신설

10만원 기부 시 13만원 혜택

휴가철 기부 증가와 지역소비 확산

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비발디파크 워터파크부터 서핑권, 케이블카까지. 고향사랑기부제로 10만원을 기부하고 3만원 상당의 답례품을 받아 알뜰하게 여름휴가를 즐기려는 시민들이 늘고 있다. 10만원까지는 연말정산 때 전액 세액공제를 받을 수 있어 답례품까지 더하면 사실상 13만원 상당의 혜택을 누리는 셈이다. 올해 들어 체험·관광형 답례품이 한층 다양해지면서 기부자들의 지역 방문이 숙박·외식 등 추가 소비로 이어져 인구감소지역을 비롯한 지역경제에도 활력을 불어넣고 있다.10일 행정안전부에 따르면 지난 9일 기준 올해 고향사랑기부제 모금액은 총 358억 4200만원(32만 3048건)이다. 특히 여름 휴가철을 앞둔 6~7월 기부액은 85억 9000만원으로 지난해 같은 기간(75억 8100만원)보다 14.1% 늘었다. 기부 건수는 5만 9275건에서 7만 6700건으로 29.4% 급증해 증가세가 더욱 두드러졌다. 행안부 관계자는 “본격적인 휴가철인 8월에는 기부가 6~7월보다 더 늘어나는 경향을 보인다”고 말했다.고향사랑기부제는 개인이 주민등록상 주소지를 제외한 지자체에 연간 최대 2000만원까지 기부할 수 있는 제도로, 세액공제와 함께 기부금의 30% 범위에서 답례품을 받을 수 있다. 10만원을 기부하면 전액 세액공제와 3만원 상당의 답례품을, 20만원을 기부하면 14만 4000원의 세액공제와 6만원 상당의 답례품을 받을 수 있다. 이렇게 ‘가성비’가 좋다 보니 기부금은 제도 시행 첫해인 2023년 651억원에서 이듬해 879억원, 지난해 1515억원으로 2년 만에 2배 이상 늘었다.올해는 각 지방자치단체가 지역에서 가성비 있게 휴가를 즐길 수 있는 ‘관광·체험형’ 고향사랑기부 답례품 100여 개를 새롭게 선보이면서 선택의 폭이 한층 넓어졌다.우선 무더위를 식힐 물놀이 답례품이 풍성하다. 강원 홍천 비발디파크 오션월드, 충남 예산 스플라스 리솜 스파·워터파크, 전북 고창 웰파크시티 휴스파, 강원 횡성 웰리힐리파크 워터플래닛, 경남 거제 한화리조트 벨버디어 수영장 등의 이용권을 3만원 상당의 답례품으로 선택할 수 있다.바다를 즐길 수 있는 체험형 답례품도 다양하다. 강원 삼척 장호항에서는 스노클링과 카누 등 해양스포츠 2종을 체험할 수 있고, 여수에서는 1시간짜리 요트투어를 즐길 수 있다. 전남 목포에서는 삼학도크루즈를, 경북 울진에서는 크루저요트를 답례품으로 이용할 수 있다.부산 송정해수욕장과 강원 양양에서는 서핑 체험·강습을 받을 수 있고, 경남 함안에서는 청소년 기준 1시간 승마체험도 가능하다. 올해 경남 통영·거제, 전남 해남, 서울 등에서는 관광객에게 인기 있는 케이블카 왕복 이용권을 새롭게 답례품으로 내놨다. 광주 한옥체험시설 등 지역의 특색을 살린 숙박권도 다양하게 마련됐다.이렇게 기부자 선호를 반영한 답례품 확대는 지역경제 활성화로도 이어지고 있다. 지난해 답례품 판매액은 351억 5000만원으로 제도 시행 첫해인 2023년 151억원보다 133% 증가했다. 기부자가 답례품을 이용하기 위해 지역을 찾아 숙박·외식·관광 등에 지갑을 열면서 지역에는 새로운 수익 판로가 열리는 선순환 효과도 나타나고 있다.특히 지난해 89개 인구감소지역의 평균 모금액은 7억 6000만원으로 비인구감소지역 137곳의 평균(4억 5000만원)보다 1.7배 많았다. 고향사랑기부제가 상대적으로 재정 여건이 열악한 지역의 재원 확충에도 힘을 보태고 있는 셈이다. 이에 고향사랑기부제가 연말정산을 앞둔 ‘세테크형 기부’를 넘어 사계절 지역 방문과 소비를 이끄는 플랫폼으로 진화하고 있다는 평가가 나온다.고향사랑기부는 전국 5900여 개 농협은행 창구와 온라인 사이트 ‘고향사랑e음’, 신한·국민·하나은행, 위기브 등 12개 온라인 민간 플랫폼에서 기부와 답례품을 신청할 수 있다.세종 강주리 기자