“방송출연 강남 산부인과 원장, 의식 잃은 채”…프로포폴 셀프투약 체포

세줄 요약 강남 산부인과 원장 프로포폴 셀프투약 체포

병원서 의식 잃은 채 발견, 지인 신고

경찰, 마약류관리법 위반 혐의 수사

이미지 확대 체포·수갑 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF

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서울 강남구의 한 산부인과 의사가 자신의 병원에서 마약류인 프로포폴을 스스로 투약해 경찰에 체포됐다.10일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 강남구 신사동에 있는 한 산부인과 대표원장 A씨를 마약류관리법 위반(향정) 혐의로 현행범 체포해 불구속 상태로 수사하고 있다.A씨는 지난 6일 오후 병원에서 향정신성의약품인 프로포폴을 스스로 투약한 혐의를 받는다.프로포폴은 수술이나 검사 시 마취를 위해 사용되는 의료용 마약이다.당시 A씨는 병원에서 의식을 잃은 상태로 발견됐으며, A씨의 지인이 119에 신고했다. 이후 소방 당국의 공동 대응 요청을 받고 출동한 경찰이 A씨를 현행범 체포한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위를 조사 중이다.한편 A씨는 지상파 방송과 유튜브 등에 출연하며 여성 건강 관련 정보를 전달해 온 것으로 알려졌다.권윤희 기자