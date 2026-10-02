사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 벽에만 남은 ‘사랑’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/10/02/20261002025003 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-10-02 00:24 입력 2026-10-02 00:11 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 벽에만 남은 ‘사랑’ 북향민 청소년들이 다니는 여명학교 도서관 한편에 ‘사랑·인간관계’라는 문구가 걸려 있습니다. 학교는 정식 건립을 추진하고 있지만, 주민들의 반대로 난항을 겪고 있습니다. 이 과정에서 아이들이 받을 상처가 사랑마저 앗아가지는 않았으면 좋겠습니다.이지훈 기자 북향민 청소년들이 다니는 여명학교 도서관 한편에 ‘사랑·인간관계’라는 문구가 걸려 있습니다. 학교는 정식 건립을 추진하고 있지만, 주민들의 반대로 난항을 겪고 있습니다. 이 과정에서 아이들이 받을 상처가 사랑마저 앗아가지는 않았으면 좋겠습니다.이지훈 기자 2026-10-02 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지