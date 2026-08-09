“무병·번창” 거북이 등에 ‘소원’ 잔뜩 적어 방생…생태계 교란종 추정 [이슈픽]

거북이 등에 소원·주소 등 낙서

30㎝가량의 생태계 교란종 추정

부산서 발견…키우다 방생한 듯

이미지 확대 9일 연합뉴스에 따르면 이날 오전 7시쯤 부산 기장군 한 리조트 구역 내 카페 앞 배수로에서 몸길이가 30㎝ 정도인 거북이 1마리가 발견됐다. 2026.8.9 연합뉴스(독자 제공)

세줄 요약 부산 해안가 배수로서 대형 거북이 발견

등딱지에 주소·소원·이름 낙서 가득

전문가, 생태계 교란종 추정과 방생 경고

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부산의 한 해안가에서 생태계 교란종으로 추정되는 대형 거북이 등딱지에 낙서가 잔뜩 쓰인 채 발견됐다.9일 연합뉴스에 따르면 이날 오전 7시쯤 부산 기장군 한 리조트 구역 내 카페 앞 배수로에서 몸길이가 30㎝ 정도인 거북이 1마리가 발견됐다.당시 주변을 산책하던 동네 주민 김모(70)씨가 거북이를 발견했다.김씨는 “몸길이가 30㎝는 족히 넘는 크기였다”며 “등딱지에 흰색 글씨로 집 주소, 소원, 사람 이름 등이 빼곡하게 쓰여 있어 누군가가 방생한 것으로 보인다”고 말했다.그러면서 “곧바로 신고할 생각을 못 하고 집에 갔다가 몇 시간 뒤에 다시 가보니 거북이가 사라지고 없었다”고 안타까워했다.실제로 해당 거북이 등에는 “경남 김해시 삼방동”, “화합 번창 건강”, “부산시 연산 3동”, “무병 건강하게”, “업무 번창”과 같은 소원이 빼곡히 적혀 있었다.전문가들은 현장 사진을 토대로 문제의 거북이가 생태계 교란종인 것으로 추정했다.심인섭 동물보호단체 라이프 대표는 “방생할 때는 자라를 주로 쓰는데 자라를 구하기 어렵다 보니 문제의 거북이를 택한 것으로 보인다”며 “생태계 교란종은 함부로 방생해서는 안 된다”고 말했다.생태계 교란종을 하천이나 해안가 배수로에 무단으로 방생하면 관련법에 따라 과태료 처분이나 형사처벌을 받을 수 있다.거북이 등딱지에 낙서하는 행위도 처벌받을 수 있다.권윤희 기자