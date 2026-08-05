부산 미식 콜라보 ‘고메 셀렉션’ 시즌2 참가업체 모집

세줄 요약 하반기 참가업체 14일까지 2주간 모집

페스티벌 시월 연계, 10월 한 달 운영

카페·디저트·베이커리까지 참여 확대

이미지 확대 2026 부산 고메 셀렉션 하반기 참가업체 모집. 부산시 제공

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부산시와 부산관광공사는 2026 부산 고메 셀렉션 하반기 참가업체를 14일까지 2주간 모집한다고 5일 밝혔다.부산 고메 셀렉션은 자역 레스토랑들이 협업해 신규 메뉴를 개발하거나 각자 대표 메뉴를 하나의 코스로 구성해 선보이는 미식 협업 프로모션이다.6월 진행된 상반기 프로모션에는 13개 팀이 참여해 2425명의 관광객을 모객하며 성황리에 마무리됐다.하반기 프로모션은 ‘페스티벌 시월’과 연계해 10월 한 달간 운영된다. 특히 참여 대상을 기존 일반음식점에서 휴게음식점과 제과 영업점까지 확대해 카페와 디저트·베이커리 전문점도 참여할 수 있도록 했다.선정 규모는 13팀 안팎이며, 팀은 2개 이상 업체로 구성해야 한다.부산 신정훈 기자